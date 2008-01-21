دربی مادرید را رئال برد / بارسا با آنری پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید در حالی که در ویسنته کالدرون میهمان آتلتیکو مادرید بود با دو گل رائول(یک) و نیستلروی(42) مقابل این تیم به برتری رسید تا همچنان فاصله 7 امتیازی خود را با بارسلونا حفظ کند. در دیگر دیدار شب گذشته بارسلونا با تک گل آنری که در دقیقه 31 با ضربه سر به ثمر رسید، میهمان خود راسینگ سانتاندر را برد .

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آلمریا یک - دپورتیوو لاکرونا صفر

* لوانته 2 - مایورکا 2

* اوساسونا 2 - آتلتیک بیلبائو صفر

* رئال بتیس یک - رکرتیوو هوئلوا یک

* وایادولید 2 - اسپانیول یک

* زاراگوزا 3 - رئال مورسیا یک

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 50 امتیاز

2- بارسلونا 43 امتیاز

3- ویارئال 38 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 37 امتیاز

..................

18- اوساسونا 20 امتیاز

19- دپورتیوو لاکرونا 17 امتیاز

20- لوانته 8 امتیاز