رسام در این باره به خبرنگار مهر گفت: "شبکه دو اعلام کرده این مجموعه در ایام دهه فجر پخش میشود، اما هنوز روز دقیق پخش مشخص نشده است." مجموعه "گیلعاد" که قرار بود ماه رمضان از شبکه دو پخش شود به دلیل تداخل با مجموعههای مناسبتی این ماه پخش نشد.
این مجموعه با نام قبلی "بن حور" داستان فردی یهودی است که سال 1340 به عنوان تاجر وارد ایران میشود و ... در "گیلعاد" حسین یاری، شهرام عبدلی، شهره سلطانی، محمد عمرانی، مهران ضیغمی، فرهاد تجویدی و اکبر زنجانپور بازی کردهاند و جلوههای ویژه رایانهای را رضا فخاریه انجام داده است.
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