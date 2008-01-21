هند ماهواره جاسوسی رژیم صهیونیستی را به فضا پرتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری NDTV با پخش این خبر در ادامه اعلام کرد : هند این ماهواره را به صورت مخفیانه به فضا پرتاب کرده است.

این شبکه هندی، خبر پرتاب این ماهواره را به نقل از یک مقام در سازمان تحقیقات فضایی هند ذکر کرده و اعلام داشت : ماهواره اسرائیل در ساعت 9 و 15 دقیقه صبح امروز به وقت محلی ( 3 و 45 دقیقه به وقت گرینویچ ) به فضا پرتاب شده و قرار است در "مدار قطبی" جای بگیرد.

به گزارش این شبکه خبری، ماهواره جاسوسی رژیم صهیونیستی، 300 کیلو گرم وزن داشته و مجهزترین ماهواره این رژیم جعلی به حساب می آید. این ماهواره به دوربینهایی مجهز است که توانایی عکس گرفتن از کوچترین اشیاء حتی در شرایط هوایی بسیار ابری و مه آلود را نیز دارند.

رژیم صهیونیستی از سه سال قبل و بنا به این دلیل که تجهیزات لازم برای پرتاب ماهواره به "مدار قطبی" را ندارد تصمیم به پرتاب این ماهواره با استفاده از تجهیزات هند گرفته بود.