ساخت اولین سامانه تشخیص هویت از طریق عنبیه توسط محققان ایرانی

دکتر محمد شهرام معین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سیستمهای بایو متریک یا زیست سنجی از طریق شناسایی چهره، اثر انگشت، عنبیه، شکل گوشها ، DNA و دیگر مشحصه های فردی قادر به شناسایی افراد هستند، گفت: دقت سیستمهای بازشناسی عنبیه 10 برابر بیشتر از بازشناسی از طریق اثر انگشت است چرا که بافت عنبیه چشم به دلیل دارا بودن اطلاعات منحصر به فرد به گونه ای است که نمی توان هیچ شباهتی حتی بین دو عنبیه یک فرد مشاهده کرد.

وی به تشریح ساخت اولین سامانه تشخیص هویت از طریق عنبیه پرداخت و دوربین را مهمترین بخش این سامانه ذکر کرد و افزود: این دوربین اشعه مادون قرمز را به عنبیه ساطع می کند و آنچه از چشم به سمت دوربین برمی گردد از طریق لنزهای خاصی اخذ شده و سامانه با پردازش تصویر اقدام به شناسایی افراد می کند.

معین به کاربردهای این سیستم اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر این سامانه برای افزایش ایمنی در کامپیوترها نیز بکار برده می شود به این معنی که بعد از ثبت نام افراد از عنبیه آنها تصویری اخذ می شود که به عنوان رمز ورود کاربر قلمداد می شود. در واقع فرد از الگوی عنبیه خود برای ورود به محیطهای حفاظت شده استفاده می کند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات، کنترل مهاجران، کنترل ورود و خروج کارکنان در مراکز و نهادهای دولتی و خصوصی و کنترل ورود و خروج مسافران در فرودگاهها را از دیگر کاربردهای این سامانه دانست و تاکید کرد: احتمال تقلب در آن بسیار پایین است به طوری که اگر فردی لنزی در چشم داشته باشد هشدار می دهد و کار تصویر برداری را متوقف می کند.

مدیر گروه سامانه های چند رسانه ای مرکز تحقیقات مخابرات به ویژگیهای این سیستم پرداخت و به مهر گفت: فرد مورد نظر به صورت ثابت در فاصله 10 تا 40 سانتیمتری دوربین قرار می گیرد تا کار تصویربرداری در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

معین ایجاد بانک عنبیه برای شناسایی و تایید هویت افراد را ضروری دانست و گفت: دراین گونه تصویربرداری چون از اشعه مادون قرمز استفاده می شود نباید در چشم فرد نقطه نورانی باشد از این رو باید تصویربرداری درمکانهایی صورت گیرد که میزان نوری که به چشم تابیده می شود قابل کنترل باشد.

به گفته وی شرکت داوطلبانه افراد برای تصویربرداری به دلیل جذابیتهای طرح، آزاد بودن افراد در انتخاب فاصله و سرعت تصویربرداری از دیگر مزایای این سامانه است.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری نظارتی مرکز تحقیقات مخابرات و مجری گری یک شرکت داخلی از مرحله طرح و ایده به محصول رسیده است ولی تاکنون موفق به تولید انبوه نشدیم. این در حالی است که در دنیا سامانه های زیست سنجی به عنوان بهترین راه حل برای افزایش امنیت در حوزه های رایانه ای، اقتصادی و نظامی شناخته شده اند.