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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۲۱:۱۹

آغاز فعاليت هيئت رزمندگان جنوب غرب تهران

در آستانه عاشوراي حسيني هيئت رزمندگان اسلام جنوب غرب تهران فعاليت خود را آغاز كرد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر: هيئت رزمندگان جنوب غرب تهران با هدف  توسعه و ارتقاي فرهنگ ديني و ارتباط نزديك و مشاركت جوانان در برنامه هاي مذهبي ،  راه اندازي شد .

سرهنگ بهشتي فرمانده ناحيه مقاومت ابوذر در اين باره گفت :  برگزاري مراسم جشنها و سوگواريهاي مذهبي ، برپايي اردوهاي فرهنگي و آموزشي و همچنين زير پوشش قرار دادن هيئات مذهبي منطقه از جمله فعاليتهاي اين هيئت است .

وي در پايان افزود : اين هيئت در محدوده ناحيه مقاومت ابوذر فعاليت مي كند و هيئت امناء آن نيز از معتمدين منطقه هستند .

کد مطلب 62443

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