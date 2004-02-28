آغاز فعاليت هيئت رزمندگان جنوب غرب تهران

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر: هيئت رزمندگان جنوب غرب تهران با هدف توسعه و ارتقاي فرهنگ ديني و ارتباط نزديك و مشاركت جوانان در برنامه هاي مذهبي ، راه اندازي شد .

سرهنگ بهشتي فرمانده ناحيه مقاومت ابوذر در اين باره گفت : برگزاري مراسم جشنها و سوگواريهاي مذهبي ، برپايي اردوهاي فرهنگي و آموزشي و همچنين زير پوشش قرار دادن هيئات مذهبي منطقه از جمله فعاليتهاي اين هيئت است .

وي در پايان افزود : اين هيئت در محدوده ناحيه مقاومت ابوذر فعاليت مي كند و هيئت امناء آن نيز از معتمدين منطقه هستند .