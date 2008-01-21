طرح افزایش مهارتهای زندگی در 70 مدرسه استان مرکزی اجرا شد

اشرف جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرح که بر اساس آموزه های دینی از روش و سیره پیامبر اکرم(ص) است در 70 مدرسه توسط ‪ 100‬مربی مجرب در قالب ‪ 320‬هزار ساعت اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح از سال گذشته شروع شده و تا امسال ادامه داشته است، بیان داشت: تاکنون 20 هزار نفر در این استان تحت پوشش طرح رحمت ویژه زنان قرار گرفتند.

جواهری هدف از اجرای این طرح را توانمندسازی، تحکیم و گسترش باورهای دینی در بین خانواده ها عنوان کرد و افزود: در اجرای این طرح بانوان روستایی و شهری از آموزشهای لازم برخوردار می‌شوند.

وی هزینه این طرح را در سال گذشته و امسال ‪ 550‬میلیون ریال عنوان و خاطرنشان کرد: در بین مناطق استان مرکزی فقط در شهرستان خمین این طرح به دلیل غیر فعال بودن امور بانوان فرمانداری اجرا نشد.