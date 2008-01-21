فیلم تلویزیونی "مه" کلید خورد

شریفی در این باره به خبرنگار مهر گفت:"این فیلم با حضور علی دهکردی، پردیس افکاری، سیدجواد هاشمی، غزله نظر و ... از دو روز پیش کلید خورده و هم اکنون گروه در لوکیشنی واقع در خیابان شریعتی مشغول کار است. بخشیهایی از فیلم تلویزیونی "مه" در شمال و همدان تصویربرداری میشود."
مضمون فیلم "مه" عرفانی و درباره فردی به نام کمال است که قصد دارد به حج عمره برود، اما در اثر اتفاقی دور از چشم خانواده به حج نمیرود و هزینه آن را صرف دختری مبتلا به سرطان میکند. طرح اولیه فیلمنامه را علیاصغر سعادتی نوشته و منصورفلاح بازنویسی کار را به عهده داشته است.
شریفی با اشاره به برگزاری جشنواره هنری آفاق فیلم گفت: "قصد دارم اواسط اسفندماه جشنوارهای با محوریت تولیدات فیلمهای تلویزیونی در دفتر آفاق فیلم برگزار کنم. تاکنون 15 فیلم تلویزیونی تولید کردهایم و دو فیلم هم در دست تولید داریم. این جشنواره به منظور رقابت میان سازندگان فیلمهای تلویزیونی برگزار و در تمام رشتهها از برگزیدگان تقدیر میشود."
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