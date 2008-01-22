سلطانی که به خالق شرلوک هولمز توصیه کرد هیچ وقت رمان ننویسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری 7 ترکیه، این سلطان چهار کتابخانه بزرگ داشت و هر روز حداقل چهار ساعت را در کتابخانه هایش سر می کرد و بیشتر کارهای مربوط به رسیدگی امور کشور را هم در آنجا انجام می داد.

کتابهای سلطان حمید اکنون نایاب ترین و ارزشمندترین کتابهایی هستند که در کتابخانه مرکزی دانشگاه استانبول حفظ می شود. او چنان شیفته کتاب بود که 20 هزار کتاب فقط در یک کتابخانه اش و 600 رمان پلیسی در کتابخانه دیگرش بوده است. دیوان شاعران بزرگ از جمله مولوی، فضولی، واحد و... و رمانهایی به زبان فرانسه در این کتابخانه ها بوده که خیلی از آنها کتب اهدایی با امضای صاحب کتاب یا فرد اهداکننده بوده است. همچنین او خودش در کنار بیشتر کتابها یادداشتهایی می نوشته است.

در این میان، شیفتگی سلطان محمود به رمان پلیسی حکایت جالبی دارد. او شبی نبوده است که رمان پلیسی نخوانده سر بر بالین بگذارد. او چند نفر را در اروپا مامور کرده بود تا رمانهای پلیسی برای او بفرستد. عبدالحمید شش مترجم هم استخدام کرده بود تا این کتابها را برایش ترجمه کنند.

اکنون 505 اثر باقیمانده از آن زمان در کتابخانه دانشگاه استانبول و 62 اثر در وزارت فرهنگ ترکیه آرشیو شده است. "حسن شیری" که یکی از آن مترجمان بوده در خاطرات خود می نویسد: من ترجمه رمان را دوست نداشتم. سلطان به زور مرا وادار به این کار کرد و من از ترس جانم مدام برایش رمانهای پلیسی شرلوک هولمز را ترجمه می کردم و سلطان هم پول کلانی به من داد.

گفته می شود عبدالحمید خبرهای پلیسی و حادثه ای را مدام می خواند و تعقیب می کرد. او به شرلوک هولمز علاقه زیادی داشت و چند بار با "آرتور کانن دویل" نویسنده داستانهای شرلوک هولمز دیدار کرد که اولین بار آن در سال 1907 در استانبول بوده است. سلطان در آن ملاقات به او گفته بود: 56 داستان و 4 رمان از مجموعه شرلوک هولمز را خوانده ام. به نوشتن داستانهای کوتاهت ادامه بده ولی دیگر رمان ننویس.

عبدالحمید دوم سی و چهارمین سلطان و خلیفه امپراتوری عثمانی بود که در ۳۱ اوت ۱۸۷۶ تا ۲۷ آوریل ۱۹۰۹ در قلمرو عثمانی حکومت کرد. صدراعظم او در تلاش برای اصلاح دولت به طراحی مشروطیت و ایجاد مجلس قانون‌گذاری اقدام کرد. قانون اساسی جدید، آزادی فردی را تضمین می‌کرد در حالی که هنوز اختیارات اساسی با سلطان بود. فشار از جانب اروپا سلطان عبدالحمید را وادار ساخت تا با قانون اساسی موافقت کند اما او در سال ۱۸۷۸ مجلس را منحل کرد و بار دیگر حکومت مطلقه را برقرار کرد. سلطان عبدالحمید به ساخت مدارس، مساجد، خطوط آهن و تلگراف اقدام کرد ولی خود او بود که فرمان قتل عام ارمنی‌ها را در سرتاسر ترکیه صادر کرد.