  1. هنر
  2. سایر
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۲

مبانی ادبیات علمی تخیلی و جلد هفتم دکتر دولیتل در راه است

مبانی ادبیات علمی تخیلی و جلد هفتم دکتر دولیتل در راه است

کتاب پژوهشی و نظری "ادبیات علمی تخیلی" و ترجمه جلد هفتم از مجموعه "دکتر دولیتل" از محمد قصاع به بازار کتاب می آید.

محمد قصاع - پژوهشگر ادبی - درباره "ادبیات علمی تخیلی" به خبرنگار مهر گفت: من کار ترجمه را با آثاری از ادبیات علمی تخیلی آغاز کردم و اگر ناشران نسبت به انتشار این گونه ادبی تمایل نشان دهند، باز هم به دنبال فعالیتهای قبلی خود به ترجمه این کتابها می پردازم.

وی افزود: متاسفانه ادبیات علمی تخیلی همواره مهجور مانده و به شکل شایسته مورد توجه قرار نمی گیرد. حتی آموزش و پرورش، اولیاء و مربیان و مدارس هم شناخت لازم و اولیه را نسبت به این حیطه ندارند.

تاریخچه ادبیات علمی تخیلی، نویسندگان مطرح این حوزه، زیرشاخه های موجود در این نوع ادبی، تعاریف و تاثیرات اجتماعی این نوع ادبیات در جوامع غربی و... از جمله سرفصلهای کتاب هستند.

مولف در این کتاب می کوشد تا ضمن ارائه توضیحاتی مفصل درباره ادبیات علمی تخیلی با زبانی ساده و شیوا و به دور از تکلف، اثری برای استفاده محققان ادبیات کودک به رشته تحریر درآورد.

این مترجم همچنین جلد هفتم از مجموعه "دکتر دولیتل" را در نشر محراب قلم آماده انتشار دارد. "دکتر دولیتل" نوشته هیو لافتینگ - نویسنده انگلیسی - به ماجراهای دکتری می پردازد که زبان حیوانات را متوجه می فهمد.

کد مطلب 624554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها