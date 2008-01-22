مبانی ادبیات علمی تخیلی و جلد هفتم دکتر دولیتل در راه است

محمد قصاع - پژوهشگر ادبی - درباره "ادبیات علمی تخیلی" به خبرنگار مهر گفت: من کار ترجمه را با آثاری از ادبیات علمی تخیلی آغاز کردم و اگر ناشران نسبت به انتشار این گونه ادبی تمایل نشان دهند، باز هم به دنبال فعالیتهای قبلی خود به ترجمه این کتابها می پردازم.

وی افزود: متاسفانه ادبیات علمی تخیلی همواره مهجور مانده و به شکل شایسته مورد توجه قرار نمی گیرد. حتی آموزش و پرورش، اولیاء و مربیان و مدارس هم شناخت لازم و اولیه را نسبت به این حیطه ندارند.

تاریخچه ادبیات علمی تخیلی، نویسندگان مطرح این حوزه، زیرشاخه های موجود در این نوع ادبی، تعاریف و تاثیرات اجتماعی این نوع ادبیات در جوامع غربی و... از جمله سرفصلهای کتاب هستند.

مولف در این کتاب می کوشد تا ضمن ارائه توضیحاتی مفصل درباره ادبیات علمی تخیلی با زبانی ساده و شیوا و به دور از تکلف، اثری برای استفاده محققان ادبیات کودک به رشته تحریر درآورد.

این مترجم همچنین جلد هفتم از مجموعه "دکتر دولیتل" را در نشر محراب قلم آماده انتشار دارد. "دکتر دولیتل" نوشته هیو لافتینگ - نویسنده انگلیسی - به ماجراهای دکتری می پردازد که زبان حیوانات را متوجه می فهمد.