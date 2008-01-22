به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام داوطلبان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از شنبه 15 دی ماه آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه داشت. با پایان ثبت نام، کار بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی به مدت ‪ 10 ‬روز ادامه یافت.

امروز دوم بهمن ماه مراتب تائید یا رد صلاحیت داوطلبان به آنها اعلام شد و افراد رد صلاحیت شده از سوم تا ششم بهمن به مدت 4 روز فرصت اعتراض به هیئت نظارت استان دارند وهیئت نظارت استان نیز ازهفتم تا سیزدهم بهمن کار رسیدگی به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده را انجام می دهد و در خصوص کلیه داوطلبان نیز نظر خود را اعلام می کنند.

مطابق ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار دهند و نتیجه را به طور کامل به هیئت‌های نظارت اعلام کنند.

هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور از بیست و دوم دی در یک زمان 10 روزه‌ ، کار بررسی صلاحیت‌ بیش از هفت هزار کاندیدای انتخابات مجلس هشتم را آغاز کردند.

بر اساس قانون انتخابات، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

مطابق ماده 51 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلف هستند نظر هیئت‌های اجرایی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ کنند و با سریع ترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیئت‌های نظارت استان برسانند.

بر اساس تبصره این ماده، کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را با استدلال به هیئت نظارت استان اعلام کنند.

ماده 52 همین قانون تصریح می کند : گزارش‌ها و شکایات واصله، ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیئت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورتجلسه می‌شود و چنانچه نظر هیئت اجرایی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تایید هیات نظارت استان نیز باشد، هیئت نظارت مذکور موظف است در این خصوص نظر هیئت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید، هیئت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌نماید.

مطابق تبصره یک ماده 52 ، هیات نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت موظف است مراتب تایید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

تبصره 2 ماده 52 قانون انتخابات تصریح می کند: فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیئت نظارت استان دریافت کرده است به نامبردگان ابلاغ کند تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود به طور کتبی به شورای نگهبان شکایت کنند.

بر اساس تبصره 3 این ماده، در صورتی که نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کنند و شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

ماده 53 قانون انتخابات نیز تصریح می‌کند در صورتی که معتمدین هیئت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت نکنند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تایید هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و یا اطلاع وزارت کشور هر یک از معتمدین هیئت اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیئت اجرایی تعویض کند ؛ تعویض بعضی اعضاء و یا تغییر کل هیئت اجرایی حسب مورد طبق مواد (32) و (35) این قانون انجام خواهد شد.

مطابق ماده 54 این قانون، در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم شود که اعضاء هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف کرده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.