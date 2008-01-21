مشکل غزه با نشستها و صدور بیانیه ها حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "الاهرام" مصرامروز در مقاله ای با اشاره به وضعیت اسفناک و بحرانی نوارغزه پس از قطع برق و سوخت دراین منطقه با لحنی انتقاد آمیز می نویسد: نشست فوق العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است دو روز دیگر برگزار شود، نباید به محکومیت آنچه که اسرائیل در نوارغزه مرتکب می شود ازجمله قتل و کشتار بیگناهان و کسانی که آنان را جزء گروه های مقاومت می شمارد، خلاصه شود.

این روزنامه افزود : این محکومیتها و اظهارنظرها، مشکل ملتی را از فشار محاصره درحال مرگ هستند و با فشنگ ها، خمپاره های هواپیماها کشته می شوند، حل نمی کند.

این روزنامه مصری درادامه براین مسئله تاکید دارد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید راه حلی عملی به کارگیرد و این راه حل ها نباید تحت سیطره و نفوذ آمریکا و قلدری های اسرائیل قرارگیرد.

غزه درتاریکی

این روزنامه نوشت : شورای حقوق بشر باید قطعنامه ای صادر کند که هیچ نقطه ابهامی درآن نباشد و تل آویو هم باید فورا این جنایتها را متوقف کند درغیر این صورت این موضوع به شورای امنیت که درواقع شاخه اجرایی سازمان ملل متحد به شمار می رود، ارجاع داده می شود تا علیه اسرائیل مجازاتهای مناسبی اتخاد شود و منجر به متوقف شدن این جنایتها شود.

به گزارش مهر، این روزنامه افزود : درست است که همپیمانان اسرائیل در راس آن آمریکا به احتمال زیاد درمسیر فعالیت و عملکرد شورای امنیت مانع تراشی می کنند و مانع اتخاذ تصمیماتی برای اعمال مجازات علیه اسرائیل درچارچوب این شعار واشنگتن که اقدامات اسرائیل دفاع از خود به شمار می رود، می شوند. اما دست کم این امرسبب می شود که جنایتهای اسرائیل فاش شود و آمریکا و دیگرهمپیمانان اسرائیل دربرابر دیدگان جامعه جهانی خوار و حقیر شوند و این موضوع همچنین می تواند دست کم فشارهای روحی برای آنان دربرابر ملتهای جهان وملتهای خودشان به وجود آورد.

درعین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز وجود دارد و باید گروه های عربی واسلامی درصورت ناتوانی شورای امنیت به آن پناه ببرند.

نویسنده این مقاله درپایان با لحنی ترغیب کننده از سازمان ملل متحد می خواهد برای اقدامات جنایتکارانه اسرائیل تصمیم گیری کند.

وی افزود : ما مطمئن هستیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد حتی درصورتی که شورای امنیت همراه آن نباشد، قطعنامه ای منصفانه به نفع فلسطینان صادر می کند.