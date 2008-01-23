محرومیتی تأسف بار برای دانشگاه

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وضعیت کتابخانه های خوابگاههای دانشجویی



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تفاهم نامه وزارتخانه های علوم و ارشاد برای تجهیز کتابخانه خوابگاهها



محمد باقر خرمشاد و محسن پرویز معاونین فرهنگی وزارتخانه های علوم و ارشاد در زمینه تجهیز کتابخانه های خوابگاههای دانشجویی تفاهم نامه ای امضا کردند.



طی تفاهم نامه معاونین فرهنگی وزرای علوم و ارشاد، 200 هزار جلد کتاب در سطح خوابگاههای دانشجویی کشور توزیع می شود.

حوزه فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 670 خوابگاه دانشجویی را رصد کرده است که تا پایان بهمن ماه کتابخانه این خوابگاهها به 300 جلد کتاب تجهیز می شود.



گفتگو



فقر کتاب در کوی دانشگاه از زبان مدیر کل امور خوابگاههای دانشگاه تهران

علی فرهادی - مدیرکل امور خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص وضعیت کتابخانه و کتابهای موجود در کوی دانشگاه تهران گفت: کتابخانه کوی دانشگاه 25 هزار جلد کتاب دارد که از این میزان 15 هزار جلد کتابهای تخصصی و بقیه کتب عمومی هستند.

وی افزود: کتابخانه کوی دانشگاه تهران با کمبود کتابهای مرجع کلیه رشته ها مواجه است و به طور کلی نشریات لاتین و نشریات تخصصی در این کتابخانه به چشم نمی خورد این در حالی است که دانشجویان شدیدا متقاضی تقویت کتابخانه هستند.

فرهادی 50 درصد کتابهای موجود در کوی دانشگاه را قدیمی خواند و گفت: ماهیانه 50 جلد کتاب از هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور به کوی دانشگاه می رسد که این کتابها عمومی هستند.

مدیرکل کوی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص فضاهای قرائت خانه ای نیز گفت: در کوی دانشگاه از نظر فضاهای قرائت خانه ای هیچ مشکلی نداریم و فقط مشکلی که وجود دارد تعداد و قدمت کتابها است.

تحلیل



10 هزار دانشجو ماهیانه فقط 50 کتاب جدید در کتابخانه می بینند

گزارش نخستین جلسه امور مشارکتهای کتابخانه عمومی شهر تهران که در انجمن کتابخانه عمومی استان تهران برگزار شده بود، نشان می دهد که سرانه تقریبی موجود در تهران یک نسخه برای 11 نفر است. در این جلسه عنوان شده که این میزان باید به 5/1 نسخه برای هر فرد ارتقا پیدا کند.

هر چند که وضعیت کلی سرانه کتاب برای شهروندان خود شرح مفصلی از عقب ماندگی کشور در حوزه کتاب است، اما آنچه که بررسی سرانه کتاب برای هر دانشجو را از اهمیت ویِژه ای برخوردار می کند، ناظر بر کارکردها و انتظاراتی است که از دانشگاه داریم.

می گویند که فقط ماهی 50 کتاب جدید که همه عمومی هستند از سوی هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور به کوی دانشگاه وارد می شود. یعنی 10 هزار دانشجو ماهیانه فقط 50 کتاب جدید در کتابخانه می بینند.

می خواهیم که دانشگاه تمدن ساز و معرفت افزا باشد اما سرانه کتاب برای هر دانشجوی کوی دانشگاه تهران - به عنوان بزرگترین مجموعه خوابگاهی - نزدیک به 5/2 کتاب است که البته به گفته مدیر این مجموعه خوابگاهی نیمی از این کتابها قدیمی هستند و آنچه که دانشجویان از یک کتابخانه انتظار دارند را برآورده نمی کند.

به نظر می رسد که نهادهای فرهنگی برای رفع مظلومیت و محرومیتی که در حوزه کتاب دیده می شود باید تلاش دو چندانی به خرج دهند و این نگاه در دانشگاه و در کمک به دانشگاه باید صد چندان شود، چون می گویند که دانشگاه نهاد معرفت افزایی است.

نقد



فقر کتابخانه در خوابگاهها ؛ فقر کتاب در کتابخانه خوابگاهها

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم گفت : خوابگاههای دانشجویی دچار محدودیت و فقر از نظر کتاب و کتابخانه هستند و به حمایت نهادهای فرهنگی نیاز دارند.

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : طی تفاهم نامه میان معاونین فرهنگی وزارتخانه های علوم و ارشاد مقرر شده تا پایان بهمن ماه 200 هزار جلد کتاب در 670 خوابگاه دانشجویی کشور توزیع می شود.

وی اضافه کرد : کتابهایی که در خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای کشور توزیع می شوند، جدیدترین کتب با موضوعات مختلف ادبی، اجتماعی، دینی، سیاسی و متناسب با فضای دانشجویی هستند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با تاکید بر اینکه کتابها پس از اینکه در اختیار دانشگاهها قرار گرفت، باید در خوابگاههای دانشجویی مورد استفاده قرار گیرند، گفت: دانشگاهها موظف هستند که کتابها را فقط در خوابگاههای دانشجویی در جهت ارتقای سطح پوشش اوقات فراغت دانشجویان و ارتقای آگاهی آنها استفاده کنند.

دکتر اسلامی در خصوص تفاهم نامه میان معاونین فرهنگی وزرای علوم و ارشاد به مهر گفت: این تفاهم نامه قدم بسیار موثری در راستای تجهیز فرهنگی خوابگاههای دانشجویی است و البته این تفاهم نامه را به عنوان فاز نخست می بینیم و در فازهای بعدی نیز دانشگاهها و فضاهای دانشجویی را با جلب حمایت نهادهای فرهنگی تجهیز می کنیم.

وی افزود: برای اجرایی شدن طرح تجهیز کتابخانه های خوابگاههای دانشجویی در ابتدا وضعیت خوابگاهها رصد شده و بانک خوابگاههای دانشجویی تحت پوشش وزارت علوم تشکیل شد. خوابگاههای بسیاری از دانشگاهها پراکنده هستند و به عنوان مثال دانشگاه علامه طباطبایی دارای 30 خوابگاه دانشجویی است که متمرکز نیستند.