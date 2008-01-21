  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۵۹

برای 1750 نفر در شهرستان تایباد شغل ایجاد شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار تایباد گفت: از محل بنگاه های زودبازده اقتصادی برای یک هزار و 750 نفر در شهرستان تایباد شغل ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، علی اکبر رمضانی، ظهر امروز در جلسه شواری اداری اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 337 طرح تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی با مبلغ 79 میلیارد تومان به بانکهای عامل در شهرستان ارسال شده است.

وی افزود: بانکها از این تعداد یک هزار و 83 طرح را به مبلغ 61 میلیارد تومان تصویب کردند که از این تعداد یک هزار و 13 طرح به مبلغ 36 میلیارد تومان به مرحله انعقاد قرار داد بین بانک و مجری طرح رسیده است.

فرماندار تایباد خاطرنشان کرد: 744 طرح به مبلغ بیش از 30 میلیارد تومان تسهیلات خود را از بانکها دریافت کردند که از این تعداد یک هزار و 750 شغل در شهرستان ایجاد شده است. 

وی تصریح کرد: سهمیه شهرستان تایباد در سال 85 از محل بنگاه های زودبازده اقتصادی، 85 میلیارد تومان و در سال جاری 36 میلیارد تومان و در مجموع 121 میلیارد تومان است و کارگروه آمادگی پذیرش درخواستهای سرمایه گذاری را از متقاضیان دارد.

رمضانی، نداشتن شهرک صنعتی، مسائل منطقه ای و فرهنگی و نبود انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن را از جمله مشکلات شهرستان خواند و افزود: شهرستان تایباد از جمله مناطق محروم استان است و امتیازات ویژه ای برای سرمایه گذاری در آن پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرک صنعتی در مرحله بهره برداری قرار دارد از عموم مردم به ویژه اهالی تایباد دعوت به سرمایه گذاری می شود.

کد مطلب 624574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها