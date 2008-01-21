برای 1750 نفر در شهرستان تایباد شغل ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، علی اکبر رمضانی، ظهر امروز در جلسه شواری اداری اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 337 طرح تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی با مبلغ 79 میلیارد تومان به بانکهای عامل در شهرستان ارسال شده است.

وی افزود: بانکها از این تعداد یک هزار و 83 طرح را به مبلغ 61 میلیارد تومان تصویب کردند که از این تعداد یک هزار و 13 طرح به مبلغ 36 میلیارد تومان به مرحله انعقاد قرار داد بین بانک و مجری طرح رسیده است.

فرماندار تایباد خاطرنشان کرد: 744 طرح به مبلغ بیش از 30 میلیارد تومان تسهیلات خود را از بانکها دریافت کردند که از این تعداد یک هزار و 750 شغل در شهرستان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: سهمیه شهرستان تایباد در سال 85 از محل بنگاه های زودبازده اقتصادی، 85 میلیارد تومان و در سال جاری 36 میلیارد تومان و در مجموع 121 میلیارد تومان است و کارگروه آمادگی پذیرش درخواستهای سرمایه گذاری را از متقاضیان دارد.

رمضانی، نداشتن شهرک صنعتی، مسائل منطقه ای و فرهنگی و نبود انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن را از جمله مشکلات شهرستان خواند و افزود: شهرستان تایباد از جمله مناطق محروم استان است و امتیازات ویژه ای برای سرمایه گذاری در آن پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرک صنعتی در مرحله بهره برداری قرار دارد از عموم مردم به ویژه اهالی تایباد دعوت به سرمایه گذاری می شود.