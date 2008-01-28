دستیابی ایران به دانش فنی ساخت ایستگاه زمینی ماهواره GEO

مهندس اسرافیل جداری مدیر گروه ارتباطات ماهواره ای مرکز تحقیقات مخابرات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با هدف توسعه ICT روستایی و بومی سازی تکنولوژی مربوط به ایستگاههای زمینی ماهواره ای GEO این طرح تعریف و طراحی و ساخت آن انجام شد.

جداری امکان برقراری ارتباط تلفنی و دیتا در مناطق روستایی و دور افتاده را از مهمترین اهداف این پروژه دانست و اظهار داشت : ایستگاه زمینی GEO در مناطق روستایی، دور افتاده و صعب العبور که امکان ایجاد بسترهای مخابراتی نیست با ظرفیت 64 مشترک تلفنی برای هر ایستگاه با امکان برقراری ارتباط اینترنتی راه اندازی می شود که این ظرفیت بر حسب نیاز قابل افزایش است.

وی با بیان اینکه تاکنون برای راه اندازی این گونه ایستگاهها باید تجهیزات آن از خارج خریداری می کردیم، تاکید کرد: با توجه به تحریم هایی که اعمال می شود با تلاشهایی که صورت گرفت موفق به دستیابی به دانش فنی راه اندازی ایستگاههای ماهواره ای GEO شدیم و توانستیم آن را بومی کنیم.

مدیر گروه ارتباطات ماهواره ای مرکز تحقیقات ایران ادامه داد: صد در صد بخش نرم افزاری مورد نیاز پروژه و بخشهای اصلی سخت افزاری در این پروژه توسط محققان طراحی و پیاده سازی شد.

جداری به قابلیتهای این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: این ایستگاه امکان ارائه سرویسهای مخابراتی DTMF و caller ID، قابلیت انجام عملیات کنترلی و مدیریت O&M روی تمامی بخشهای ایستگاههای موجود مشابه در شبکه و کنترل دینامیکی فرکانس ها را دارد.

به گفته عضو هیئت علمی این مرکز، این پروژه در مرکز تحقیقات طی 6 سال انجام شد و در نهایت با تلاش شبانه روزی اوایل امسال یک نمونه نیمه صنعتی راه اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون مرکز، فعالیتهای مربوط به انتقال دانش فنی سیستم آماده شده را به منظور تولید در بخش خصوصی در دستور کار دارد و امید است با تولید انبوه آن در مناطق مورد نظر راه اندازی شود.

جداری از طراحی و ساخت دیگر انواع ایستگاههای زمینی ماهواره ای توسط این مرکز نیز خبر داد و به مهر گفت: این پروژه ها در دست مطالعه اند و به ترتیب اولویت اقدامات عملیاتی آنها آغاز می شود.