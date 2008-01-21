المپیاد ورزشی کارکنان دولت را باشکوهتر از قبل برگزار می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، عزالدین حیدری با اشاره به برگزاری دومین دوره المپیاد ورزشی کارمندان دولت در بهمن ماه افزود: مسابقات ورزشی کارمندان دولت سال های گذشته به صورت مقطعی و منطقه ای برگزار می شد اما از اردیبهشت ماه 86 با برگزاری اولین المپیاد شکل جدیدی به خود گرفت.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی ادامه داد: البته اولین دوره این المپیاد مربوط به سال 1385 بود که به اردیبهشت ماه 1386 موکول شده بود و در 13 رشته ورزشی برگزار شد.

حیدری با بیان اینکه در دومین دوره المپیاد شاهد برگزاری چهار رشته ورزشی دیگر نیز خواهیم بود، تصریح کرد: خوشبختانه با حمایت های دولت آقای احمدی نژاد و اختصاص بودجه از محل بند ب ماده 117 و تاکید و حمایت آقای علی آبادی برگزاری این المپیاد ورزشی مورد استقبال کارمندان وزارتخانه ها و ادارات سراسر کشور قرار گرفته و مسئولان مربوطه با برنامه ریزی صورت گرفته، ابتدا مسابقات داخلی استان ها را برگزار می کنند و سپس تیم های منتخب خود را به المپیاد سراسری اعزام می نمایند.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با تقدیر از برگزاری مطلوب مسابقات در مجموعه های ورزشی، بانک مرکزی، بانک تجارت، صدا و سیما، سازمان آب، علوم پزشکی واداره کل تربیت بدنی استان تهران افزود: کلیه مسابقات استانی در ادارات و سازمان های دولتی با همت مسئولان ورزشی آنها برگزارمی شود و فدراسیون ورزش های همگانی در بخش آموزش و اعزام مربی و مدرس به آنها کمک می کند.

حیدری با تاکید برگزاری باشکوه دومین المپیاد ورزشی کارکنان دولت در قشم و چابهار خاطرنشان کرد: خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته در بخش های مختلف، کارمندان دولت بدون مشکل خاصی در المپیاد شرکت می کنند و امیدوارم در این دوره شاهد رشد و پیشرفت ورزش کارکنان در رشته های مختلف باشیم.

وی با اعلام حضور 3600 کارمند زن و مرد در دومین المپیاد گفت: قهرمانان این دوره از مسابقات علاوه بر هدایایی که از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه دریافت می کنند، جوایز ویژه ، حکم و مدال قهرمانی فدراسیون ورزش های همگانی را نیز دریافت خواهند کرد.