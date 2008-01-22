آیه روز:

والذین اذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قَواما .

و آنان که وقتى انفاق می کنند ، نه از حد معمول و متعار]می گذرند و نه تنگ می گیرند و انفاقشان همواره میان این دو در حد اعتدال است .

سوره فرقان، آیه 67

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) :

اجرأکم علی قسم الجد اجرأکم علی النار .

هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیکتر است .

کنز العمال ، ج 11 ، ص 7 ، ح 30390

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه :

الظفر بالحزم ، و الحزم باجاله الرای ، و الرای بتحصین الاسرار .

پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط است . و تدبیر و احتیاط به تفکر است . و تفکر صحیح به نگهداری اسرار است .