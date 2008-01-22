آیه روز:
والذین اذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قَواما .
و آنان که وقتى انفاق می کنند ، نه از حد معمول و متعار]می گذرند و نه تنگ می گیرند و انفاقشان همواره میان این دو در حد اعتدال است .
سوره فرقان، آیه 67
ذکر روز سه شنبه:
احادیث امروز:
پیامبر اکرم (ص) :
اجرأکم علی قسم الجد اجرأکم علی النار .
هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیکتر است .
کنز العمال ، ج 11 ، ص 7 ، ح 30390
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه :
الظفر بالحزم ، و الحزم باجاله الرای ، و الرای بتحصین الاسرار .
پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط است . و تدبیر و احتیاط به تفکر است . و تفکر صحیح به نگهداری اسرار است .
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