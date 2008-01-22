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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۲۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

والذین اذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قَواما .

و آنان که وقتى انفاق می  کنند ، نه از حد معمول و متعار]می  گذرند و نه تنگ می  گیرند و انفاقشان همواره میان این دو در حد اعتدال است .

سوره فرقان، آیه 67

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) :

اجرأکم علی قسم الجد اجرأکم علی النار .

هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیکتر است .

کنز العمال ، ج 11 ، ص 7 ، ح 30390

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه :

الظفر بالحزم ، و الحزم باجاله الرای ، و الرای بتحصین الاسرار .

پیروزی در پرتو تدبیر و احتیاط است . و تدبیر و احتیاط به تفکر است . و تفکر صحیح به نگهداری اسرار است .

کد مطلب 624646

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