هنر بخشی گری با مرگ حاج قربان سلیمانی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خراسان یکی از سرزمین هایی است که تنوع چشمگیر موسیقی و حضور استادان درجه یک در آن به خوبی به چشم می خورد اما یکی از معروفترین موسیقی های خراسان، موسیقی "بخشی" های شمال خراسان است که شهرت زیادی دارد.

بخشى ها نوازندگان دو تار، آواز خوان و داستان سرا بودند و شهرهاى قوچان، شیروان و بجنورد مراکز عمده بخشى‌هاى شمال خراسان بوده است. روایات عامیانه در تعریف عنوان بخشى بر این باور است که بخشى کسى است که خداوند به او بخششى یا موهبتى عطا فرموده و او را فردى استثنائى کرده است.

بر طبق همین روایات، ‌بخشى باید بتواند بخواند، ‌بنوازد، ‌شعر بگوید، ‌داستان بسراید و ساز خویش را نیز بسازد بدین ترتیب، هر نوازنده دوتارى بخشى نیست و جداى از تسلط بر ساز یک بخشی باید از نظر دانش و شرایط درونى به مرحله‌اى برسد که عنوان بخشى را زیبنده خود گرداند.

یکى از هنرهاى بخشى‌ها داستان سرایى است، همراه با موسیقى دوتار، آواز، دکلمه آواز و بیان محاوره‌اى و نقلى. بخشى مى‌توانسته آهنگ‌هاى حرکات موزون را تا جایى که سازش اجازه مى‌داده، ‌بنوازد، منتهى در اندرونى و در جمعى محترمانه و بسیار خودمانى.

بخشی یک موسیقی‌دان تمام‌عیار است، آهنگ‌ساز و نوازنده و خواننده و تنظیم‌کننده و غیره و ذلک ندارد، همه این‌ها خود اوست بداهه می‌نوازد و می‌خواند و در یک کلان آنچه حکم به اجرا می‌دهد، یکی ساز است و دیگری حنجره .

شیوه‌ دوتارنوازی حاج قربان و به‌ طور کلی موسیقی شمال خراسان، رنگ و بوی خاصی داشت فضاسازی ماهرانه‌ حاج قربان در اجرای مقام‌ها، موسیقی‌اش را مشخصاً از موسیقی تک‌صدایی ردیف دستگاهی متمایز می‌ کرد.

حاج قربان مرد اجراهای زنده بود و موسیقی‌اش در شرایط زمان و مکان شکل می گرفت. وی استاد مسلم و قدیمی ترین " بخشی" و آخرین روایتگر از نسل بخشی های بزرگ خراسان بود.

قربان سلیمانى موسیقیدان، کشاورز، خواننده و نوازنده دوتار، در روستاى ترک نشین على آباد در شمال قوچان به دنیا آمد.

حاج قربان در مزرعه خود در این روستا کار می کرد و نوازندگی دوتار در خانواده او موروثی بوده است.

وی از سن هفت سالگی دوتار را به دست گرفت پدرش کربلایی رمضان نخستین استادش بود 20 ساله بود که پدرش درگذشت. بعد از فوت پدر نزد استادان موسیقى ترکى چون غلامحسین بخشی جعفرآبادی، حاج محمد بخشی قیطانی و عوض بخشی به آموختن نوازندگی دو تار و خوانندگی ادامه داد و در 21 سالگی عنوانِ بخشی گرفت. کار حاج قربان از دو تار نوازی در مراسم عروسی، ختنه سوران و شیرینی خوران از سال 1321 آغاز شد.

حاج قربان از سال 1346 به مدت 20 سال به دلایل مذهبی دست به ساز نزد و از نواختن دو تار امتناع ورزید و سال 1366 نوازندگی و خوانندگی را از سر گرفت و با وجود 20 سال دوری از موسیقی دوباره مرکز توجه قرار گرفت.

وی از آخرین نمونه هاى اساتید بخشى در شمال خراسان بود و بسیارى حاج قربان سلیمانى را یکى از مهمترین و برجسته ترین هنرمندان معاصر ایران شمرده اند.

نوازندگى و خوانندگى اشعار ترکى و فارسى، او که آنها را به لهجه خاص ترکان شمال خراسان می خواند هر گونه مرز و سد زبانى را درهم می نوردید و به هر گوشی خوش می نشست.

حاج قربان در کشورهاى بسیاری از جمله سوریه، عربستان، ترکیه، فرانسه، آلمان، سوئیس، بلژیک، کلمبیا، انگلیس، پرو، پاناما، آمریکای شمالی برنامه های مختلفی اجرا کرده بود.

وی هشت بار به فرانسه دعوت شد و در سال 1996میلادی که این هنرمند بزرگ در فستیوال موسیقی و تئاتر سنتی ایران در جشنواره شهر آوینیون فرانسه شرکت کرده بود حضار را مجذوب و حیران هنر خویش ساخت و تحسین موسیقى دانان و آهنگ سازان نامى غرب را برانگیخت.

منتقدین اروپایی موسیقی به او لقب «گنجینه ملى واقعی» را دادند و مجله مشهور فرهنگى فرانسوى نوول آبزرواتور در مورد او نوشت: "حس عمیق او نسبت به موسیقى و مهارت او در نوازندگى، در عین حال که بسیار طبیعى جلوه می کند، بسیار حیرت انگیز است".

پس از فستیوال آوینیون وی در مقابل تماشاگران به وجد آمده در پاریس اجراى هنر نمود. در این اجرا حاج قربان و پسرش از سوى تماشاگران سه بار به صحنه بازخوانده شدند و پس از آن بر دستهاى حضار حمل شدند. لوموند نیز تصویر حاج قربان سلیمانى را روى جلد خود چاپ کرد و زیر آن نوشت: "کسى که درهاى بهشت را به روى غرب گشود".

استاد حاج قربان سلیمانی کار کشاورزی می کرد و از 14 فرزندش فقط دو دختر و یک پسر به موسیقی روی آورده اند. پسر استاد هم اکنون بالغ بر 50 سال و علیرضا نام دارد و در بیشتر اجراهای پدر به عنوان همنواز حضور جدی داشته است.

در سال 1369 صدا و سیمای خراسان اقدام به معرفی نوازنده‌ای گمنام نمود. این هنرمند حاج قربان سلیمانی بود. طولی نکشید که از طرف مسئولان مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تهران دعوت شد و چند اجرا در تئاتر شهر و تالار وحدت و در هزاره فردوسی نام او را بر سر زبان‌ها انداخت.

وی در سال 1370 در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به اجرای برنامه پرداخت و موفق به دریافت لوح زرین و دیپلم افتخار گردید سپس به عنوان کارشناس موسیقی مقامی در جشنواره‌های بین‌المللی موسیقی فجر در کنار داوران نشست.

موسیقی مقامی از جذابترین و دلنوازترین موسیقی های کشور است که با درگذشت آخرین بخشی بزرگ خراسان بیم کمرنگ شدن و فراموشی آن می رود. اما جا دارد مسئولان از معدود بازماندگان این موسیقی در خراسان دلجویی و آنان را تشویق نمایند تا جانی تازه در این موسیقی دمیده شود.