  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۸۲، ۱۷:۴۱

با حضور سه هزار تماشاگر

سالن كشتي مهدي حاجي زاده در جويبار افتتاح شد

پيش از آغاز رقابتهاي هفته هشتم مسابقات ليگ برتر كشتي باشگاههاي كشور سالن سه هزار نفري مهدي حاجي زاده در شهرستان جويبار افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار " مهر" مراسم افتتاحيه اين سالن با سخنراني امامعلي حبيبي دارنده 4 مدال طلا ازمسابقات المپيك، جهاني ويكي ازاسطوره هاي كشتي مازندران آغاز شد.
دراين مراسم هادي حسيني مديركل تربيت بدني مازندران، جواد رفوگردبير فدراسيون كشتي، استاندارمازندران وگروهي از پيشكسوتان وعلاقه مندان كشتي استان مازندران حضورداشتند.
گفتني است: براي نخستين باردركشوريك سالن به نام يك قهرمان جهان نامگذاري مي شود. اين سالن به همت سلمان قادري رييس هيات كشتي جويبار وباهزينه 200 ميليون توماني ساخته شده است.

کد مطلب 62468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها