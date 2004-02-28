سالن كشتي مهدي حاجي زاده در جويبار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار " مهر" مراسم افتتاحيه اين سالن با سخنراني امامعلي حبيبي دارنده 4 مدال طلا ازمسابقات المپيك، جهاني ويكي ازاسطوره هاي كشتي مازندران آغاز شد.

دراين مراسم هادي حسيني مديركل تربيت بدني مازندران، جواد رفوگردبير فدراسيون كشتي، استاندارمازندران وگروهي از پيشكسوتان وعلاقه مندان كشتي استان مازندران حضورداشتند.

گفتني است: براي نخستين باردركشوريك سالن به نام يك قهرمان جهان نامگذاري مي شود. اين سالن به همت سلمان قادري رييس هيات كشتي جويبار وباهزينه 200 ميليون توماني ساخته شده است.