فشار صهیونیستها بر غزه برای خفه کردن دمکراسی در آن است

سامی ابو زهری سخنگوی رسمی حماس در گفتگو با گروه بین الملل مهر ضمن اعلام این مسئله افزود: صهیونیستها سعی دارند به هر نحو ممکن از پایگاه مردمی حماس بکاهند ودر واقع آنها مشروعیت ودمکراسی را در غزه مورد محاصره قرار داده وسعی دارند آن را به همراه جنبش مقاومت اسلامی حماس سرنگون سازند.

وی درعین حال تاکید کرد با این وجود من تاکید می کنم که این تیردشمنان هم به سنگ خورده است وافزایش فشار بر ملت فلسطین باعث شده است تا میزان حمایت ملت فلسطین از دولت مشروع فلسطینی وجنبش حماس بیش از گذشته شو

ابو زهری اضافه نمود: با وجود تمامی فشارهای صهیونیستها ومحاصره غدایی ، دارویی وسوختی نوار غزه می توانم تاکید کنم که محبوبیت حماس بیش از گذشته شده ومردم بیشتر به این نتیجه رسیده اند که حماس به دلیل مردمی بودنش مورد هجمه دشمنان ملت فلسطین قرار می گیرد.

وی در رابطه با ارتباط این حملات با حضور چندی پیش جرج بوش در فلسطین اشغالی واعلام آغاز مجدد روند سازش وتشکیل دولت فلسطین در پایان سال 2008 گفت : بی شک سفر رئیس جمهور آمریکا به فلسطین نقش بسزایی در افزایش فشار بر ملت فلسطین داشت ووی چراغ سبز واضحی را به صهیونیستها برای توسعه دامنه جنایاتشان در منطقه داده است.

سخنگوی حماس در ادامه سخنان گفت : ما در جنبش حماس آمریکا را همانند رژیم صهیونیستی مسئول جنایاتی می دانیم که در نوار غزه رخ می دهد.

سامی ابو زهری با اشاره به نقش کشورهای عربی واسلامی خواستار موضع واضحی از سوی کشورهای اسلامی چه در سطح مردمی وچه در بعد تبلیغاتی وسیاسی برای حمایت وهمبستگی با ملت فلسطین شد.

وی از نظام های عربی واسلامی خواست تا برای گشوده شدن گذرگاه رفح بعنوان تنها منفذ حیاتی غزه به جهان خارج تلاش کنند .

در بعد بین المللی هم سخنگوی حماس از جامعه جهانی خواست تا به ظیفه خود عمل کرده وبر اساس کنوانسیون ها وقراردادهای بین المللی که تامین غذا ومایحتاج کشورهای تحت اشغال را مسئولیت اشغالگران دانسته، صهیونیستها را مجبور کنند غذا ، دارو وسوخت غزه را تامین کند.