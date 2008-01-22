به گزارش خبرنگار مهر، در "خاک آشنا" که هم اکنون در آخرین مراحل فنی قرار دارد، رضا کیانیان، بابک حمیدیان، مریم بوبانی، بیتا فرهی، رویا نونهالی، نیکو خردمند، هدایت هاشمی و رعنا آزادی‌فر نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فرمان‌آرا نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده این پروژه است و از دیگر عوامل تولید آن می‌توان به مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، تدوین: عباس گنجوی، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: فرهاد ویلکیجی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مانفرد اسماعیلی، مدیر تولید: محمدرضا نجفی و سرمایه‌گذار: فضل‌الله یوسف‌پور اشاره کرد.

در خلاصه داستان "خاک آشنا" آمده است: نامدار، نقاش و هنرمندی است که در گریز از هیاهوی مرکز به روستایی در کردستان پناه برده و سال‌هاست آنجا به خلق آثار خود مشغول است. ورود خواهرزاده جوان او به محیط روستا در کنار وقایعی که در روستا رخ می‌دهد، تغییری شگرف در زندگی نامدار ایجاد می‌کند و او را وامی‌دارد در شیوه زندگی خود بازنگری کند.