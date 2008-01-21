انقلاب اسلامی ایران بر پایه عدالت استوار است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری بعد از ظهر امروز در همایش بیت‌المال از منظر امام‌علی (ع) با اشاره به اینکه بنیانگذار کبیر انقلاب ایران پا روی ردپای امام حسین(ع) گذاشته است افزود: آن حضرت با برپایی انقلابی نشات گرفته از واقعه کربلا، عدالت را در این جامعه استوار کرد.

وی با عنوان این که حضرت علی(ع) بخاطر عدالتش به شهادت رسید ادامه داد: کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران نیز باید با تاسی از سیره آن حضرت عدالت را در جامعه پیاده نمایند و از هیچ درسی برای پیاده کردن عدالت در جامعه فروگذار نشوند.

استاندار زنجان از دنیا به عنوان کالای فریبنده و غرور آفرین یاد کرد و گفت: افرادی که بیت المال به آنان سپره می شود نباید مغرور شوند بلکه باید همانند پیشوای خود، حضرت علی (ع) نسبت به توزیع عادلانه آن بین اقشار محروم جامعه اقدام کنند

نوذری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که این دولت را احیا گر شعارهای اول انقلاب خواند افزود: در فضای امروز جامعه شاهد هستیم که با اجرای عدالت تمام فرمایشات رهبر کبیر انقلاب در جامعه نهادینه شوند.