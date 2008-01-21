106 پسر در مقابل هر 100 دختر در مازندران متولد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از اداره ثبت احوال ساری به خبرنگاران گفت: در هر شبانهروز به طور متوسط ۱۱۸ واقعه ولادت به ثبت رسیده و بیشترین میزان ثبت ولادت نیز مربوط به شهرستان نکا بوده است.
وی خاطر نشان کرد: شمار واقعه طلاق ثبت شده دراین استان طی ۹ ماهه امسال سه هزار و ۲۴۸بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۸/۱درصد رشد داشته است.
مدیر کل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه کمترین میزان ثبت واقعه طلاق در مازندران در شهرستان سوادکوه بوده است تصریح کرد: از ابتدای امسال ۲۸هزارو ۹۴۴واقعه ازدواج دراین استان به ثبت رسیده که در مقایسه با پارسال که ۲۷هزار و ۲۵۶مورد بوده از رشد ۶/۲درصدی برخوردار است.
وی میزان وفات ثبت شده در مازندران طی ۹ماه امسال را ۱۱هزار و ۵۵۲ مورد علام کرد و ادامه داد: از این میزان شش هزارو ۴۴۴واقعه مربوط به مردان و مابقی مربوط به زنان است.
ملکی یادآورشد: آمار ثبت وفات طی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۰هزار و ۸۰۵مورد بوده ۶/۹درصد رشد داشته است.
مدیرکل ثبت احوال مازندران تصریح کرد: درمدت یاد شده ۳۲هزارو ۴۰۵نوزاد پسر و دختر در مازندران متولد شدهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۳۱هزار و ۵۹۲مورد بوده، ۲/۶درصد رشد نشان میدهد.
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