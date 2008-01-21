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۱ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

106 پسر در مقابل هر 100 دختر در مازندران متولد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: در 9 ماهه گذشته در استان به ازای هر 100 واقعه ولادت دحتر 106 واقعه ولادت پسر به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از اداره ثبت احوال ساری به خبرنگاران گفت: در هر شبانه‌روز به طور متوسط ‪۱۱۸‬ واقعه ولادت به ثبت رسیده و بیشترین میزان ثبت ولادت نیز مربوط به شهرستان نکا بوده است.

وی خاطر نشان کرد: شمار واقعه طلاق ثبت شده دراین استان طی ‪۹‬ ماهه امسال سه هزار و ‪ ۲۴۸‬بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ‪ ۸/۱‬درصد رشد داشته است.

مدیر کل ثبت احوال مازندران با اشاره به اینکه کمترین میزان ثبت واقعه طلاق در مازندران در شهرستان سوادکوه بوده است تصریح کرد: از ابتدای امسال ‪ ۲۸‬هزارو ‪ ۹۴۴‬واقعه ازدواج دراین استان به ثبت رسیده که در مقایسه با پارسال که ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۵۶‬مورد بوده از رشد ‪ ۶/۲‬درصدی برخوردار است.

وی میزان وفات ثبت شده در مازندران طی ‪ ۹‬ماه امسال را ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۵۲‬ مورد علام کرد و ادامه داد: از این میزان شش هزارو ‪ ۴۴۴‬واقعه مربوط به مردان و مابقی مربوط به زنان است.

ملکی یادآورشد: آمار ثبت وفات طی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۵‬مورد بوده ‪ ۶/۹‬درصد رشد داشته است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران تصریح‌ کرد: درمدت یاد شده ‪ ۳۲‬هزارو ‪ ۴۰۵‬نوزاد پسر و دختر در مازندران متولد شده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۹۲‬مورد بوده، ‪ ۲/۶‬درصد رشد نشان می‌دهد.

کد مطلب 624753

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