هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه فردای شورای شهر دکتر علی احمدیان مدیرعامل شرکت شهروند در خصوص فعالیت ها، عملکرد و برنامه های آتی آن شرکت گزارشی ارائه خواهند کرد.

همچنین در این جلسه دو فوریت طرح "تامین اعتبار توسعه و ساماندهی شبکه آب تهران در بودجه سال 87 کل کشور و الزام شهرداری و شرکت آب و فاضلاب تهران به نظارت بر مدیریت بهینه مصرف آب" بررسی می شود.

از دیگر دستورات جلسه آتی شورا ادامه بررسی طرح "اصلاحیه چگونگی اخذ عوارض در ساخت و ساز اماکن خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، درمانی، ورزشی و آموزشی " خواهد بود.