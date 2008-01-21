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۱ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران فردا برگزار می شود

هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران فردا برگزار می شود

هفتاد و سومین جلسه از سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران سه شنبه دوم بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه فردای شورای شهر دکتر علی احمدیان مدیرعامل شرکت شهروند در خصوص فعالیت ها، عملکرد و برنامه های آتی آن شرکت گزارشی ارائه خواهند کرد.

همچنین در این جلسه دو فوریت طرح "تامین اعتبار توسعه و ساماندهی شبکه آب تهران در بودجه سال 87 کل کشور و الزام شهرداری و شرکت آب و فاضلاب تهران به نظارت بر مدیریت بهینه مصرف آب" بررسی می شود.

از دیگر دستورات جلسه آتی شورا ادامه بررسی طرح "اصلاحیه چگونگی اخذ عوارض در ساخت و ساز اماکن خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، درمانی، ورزشی و آموزشی " خواهد بود.

کد مطلب 624762

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