زمان پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد حوزه های علمیه خواهران اعلام شد

معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : پذیرش طلاب فارغ التحصیل سطح دو (کارشناسی) که علاقمند به ادامه تحصیل در سطح سه (کارشناسی ارشد) در رشته های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن ، کلام اسلامی و فلسفه اسلامی هستند از 13 بهمن آغاز می شود.

حجت الاسلام سید مهدی حسینی افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته دو سوم ظرفیت 15 مدرسه علمیه دارای مجوز فعالیت در سطح سه (کارشناسی ارشد) به دوره تربیت مدرس اختصاص یافته است و کسانی که دراین دوره ثبت نام کنند همزمان با آموزش سطح سه (کارشناسی ارشد) دوره های تخصصی تربیت مدرس را آموزش می بییند.

وی افزود: اسامی داوطلبان شرکت در دوره تربیت مدرس صرفا از طریق مدارس علمیه به مرکز مدیریت ارسال می شود ولی علاقمندان به تحصیل در سطح سه که تمایلی به آموزش در دوره تربیت مدرس ندارند می توانند به صورت مستقیم ثبت نام کنند.