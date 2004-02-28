از رسانه ها انتظارحمايت بيشتري داريم

مهدي رحمتي دروازه بان شماره يك تيم ملي اميد كشورمان درگفت وگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: دراين برهه از زمان تيم ملي به حمايت رسانه ها نيازدارد تا بازيكنان باانگيزه بيشتري براي راهيابي به رقابتهاي المپيك تلاش نمايند.

وي درادامه گفت: متاسفانه سيما بازيهاي تداركاتي ما پوشش خوبي نداد وعلاقه مندان فوتبال راازديدن بازيهاي زيبايي محروم كرد. اين درحاليست كه بازي تيمهاي استقلال والوصل امارات ازسيما به طورمستقيم پخش مي شود، اما بازي سراسرهيجان وديدني تيم ملي اميد مقابل ژاپن را پخش نمي كنند. دراين ميان مطبوعات وخبرگزاري ها با پيگيري وعلاقه مندي بيشتري برنامه هاي تيم ملي اميد را پيگيري مي كنند كه اين مساله مي تواند حمايت هاي بيشتر مردمي را براي ما در پي داشته باشد.

رحمتي خاطر نشان كرد: خوشبختانه دروازبانان تيم اميد درشرايط بسيارخوبي بسرمي برند و با تمرينات خوبي كه زيرنظرآقاي فرياد شيران انجام گرفته آماده رويارويي با حريفان هستيم.

وي پيروزي برمالزي را دورازدسترس ندانست وتصريح كرد: ازمالزي شناخت خوبي داريم واگرمشكل خاصي پيش نيايد، مي توانيم ازسد اين حريف به آساني عبور نماييم. ضمن اينكه نبايد هيچكدام ازحريفان را دست كم گرفت وبايد ازهمان ابتدا با قدرت ظاهرشد تا به لطف خدا پس از28 سال افتخارحضوردرالمپيك نصيب فوتبال كشورمان شود.