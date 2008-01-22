حاتمی در مورد ویژگی‌های این نمایش به خبرنگار مهر گفت: "کار من پیرنگ اجتماعی دارد و من همواره به تئاتر تجربی حرفه‌ای اعتقاد دارم و این نمایش را بر اساس همین دیدگاه ساخته‌ام. تئاتر تجربی برای من جذابیت دارد که البته از عوامل و مولفه‌های حرفه‌ای در آن استفاده می‌کنم."

این کارگردان درباره رقابت نمایش‌های ایرانی با آثار خارجی اظهار داشت: "یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که می‌گویند به چه دلیل کارهای ما در سطح جهانی نیست. هنر ما در بازار جهانی جایگاه چندان رفیعی ندارد. این موضوع در مورد سینما نیز دیده می‌شود و جز چند کارگردان، دیگر آثار سینمایی ما از فعالیت جهانی چندانی برخوردار نیستند."

وی ادامه داد: "در تئاتر کشور ما کارگردان‌های جوان و باتجربه زیادی هستند که حرف‌های زیادی برای گفتن در سطح جهانی دارند، اما در واقع مهجور مانده‌اند. به عقیده من، در زمینه تبلیغ فعالیت‌های نمایشی ما کوتاهی شده است. همانطور که وقتی فرصت اندکی در اختیار نمایشگران ایرانی قرار می‌گیرد، امکان درخشش جهانی را به دست می آورند."

نمایش "من آلیس نیستم اما اینجا همه چیز عجیب است" به نویسندگی علیرضا غفاری داستان زندگی مردی است که در ناامیدی در ظلمات نامرادی‌ها به اصوات حیوانات گوش می‌دهد. نسیم ادبی، افسانه ماهیان، خسرو محمودی و غفاری بازیگران، نرمین نظمی طراح صحنه، الهام دهقانی طراح لباس، مهدی کاملی آهنگساز و فرشید صفاری طراح پوستر و بروشور نمایش هستند.