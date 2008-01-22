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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۲۲

همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده برگزار می شود

همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده برگزار می شود

همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده با شرکت محققان و متخصصان روزهای 3 و 4 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید تقی خانی استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف هدف از برگزاری این همایش را ارائه نتایج تحقیقات اساتید محققان و کارشناسان، ارائه کارگاه های تخصصی در زمینه فناوری مواد فعال سطحی و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای صنایع شوینده و صنایع مرتبط دانست.

وی اظهار داشت: از میان 52 مقاله در محورهای سنتز، آنالیز، کاربردهای صنعتی و اثرات زیست محیطی مواد فعال سطحی ارسال به دبیرخانه همایش، 26 مقاله جهت ارائه به صورت سخنرانی و 16 مقاله نیز به صورت پوستر انتخاب شده است.

تقی خانی گفت: مواد فعال سطحی با بازار جهانی که بیش از 12 میلیون تن و ارزش اقتصادی بیش از 20 میلیارد دلار در زمره بهترین محصولات پتروشیمی به شمار می آیند.

دبیر همایش از برگزاری دو کارگاه آموزشی مبانی علوم شیمی سطح و مکانیزم عملکرد شوینده ها و کارگاه آموزشی آنالیز مواد فعال سطحی و محصولات شوینده و نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای صنعتی مربوط به مواد فعال سطحی و صنایع شوینده به عنوان دیگر برنامه های همایش در دانشکده مهندسی شیمی و نفت نام برد.

کد مطلب 624785

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