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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

انعقاد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاههای یزد و علوم پزشکی شهید صدوقی

انعقاد تفاهم نامه مشترک بین دانشگاههای یزد و علوم پزشکی شهید صدوقی

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه یزد و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با هدف ایجاد و برقراری همکاری‌های علمی، پژوهشی و تبادل اطلاعات و تجربیات علمی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این تفاهم نامه که به امضای دکتر سید جلیل میرمحمدی میبدی رئیس دانشگاه یزد و دکتر سید علی محمد میرمحمدی میبدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد رسید، استفاده از امکانات آزمایشگاهی، کتابخانه ای و سایت های فناوری اطلاعات یکدیگر مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، ایجاد پایگاه داده و سایت اینترنتی مشترک، تشکیل گروه های علمی - پژوهشی مشترک، ایجاد دوره های مشترک آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز از دیگر بخشهای مطرح شده در این تفاهم نامه است.

توسعه همکاری های علمی بین‌المللی مشترک، همکاریهای مشترک دانشگاهی در ارتباط با صنعت و خدمات، همکاری در برگزاری همایشها و انتشار مجلات و فصلنامه ‌ها و مشارکت فعال در برگزاری هفته پژوهش و سایر موارد مورد علاقه طرفین از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است.

همچنین این دو دانشگاه مقرر کردند، بررسی راهکارهای عملی موضوعات این تفاهم ‌نامه از طریق کمیته کاری مشترکی متشکل از کارشناسان دو طرف انجام و گزارش آن به طرفین تفاهم نامه ارائه شود.

کد مطلب 624792

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