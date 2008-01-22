به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل 26 قطعه عکس رنگی در ابعاد مختلف با موضوع عاشورا از آثار عکاسان منتخب چهار دوره نمایشگاه سراسری عکس عاشورائیان است. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به اسلامشهر، ابتدای خیابان امام محمد باقر (ع) مراجعه کنند.

ـ نمایشگاه عکس سحر سیدی و ملکه میرپویا پنجم تا نهم بهمن ساعت 17 تا 19 در نگارخانه آبتین برگزار می‌شود. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به نشانی خیابان ولی عصر، جنوب چهارراه پارک وی، کوچه خاکزاد، شماره 1+12 مراجعه کنند یا با شماره 26210395 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه گروهی آثار مجسمه و تندیس "اسطوره‌گران ایران" 30 دی تا هفتم بهمن ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای ملل برپاست. این نمایشگاه شامل 23 مجسمه و تندیس است. همچنین نمایشگاه آثار نقاشی و سفال خانم قانع شامل 25 تابلو در نگارخانه شماره دو فرهنگسرا برپاست. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه می‌توانند به بزرگراه آیت‌الله صدر، خیابان قیطریه، پارک قیطریه مراجعه کنند یا با شماره 22212392 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه تصویرگری با اشعار از فاطمه نصیری (تصویرگر) و داریوش رعیت و فهیمه خسروانی (شاعر) با عنوان "شاید عشق اولین بمب ناپالم دنیا باشد" ششم تا دهم بهمن ساعت 16 تا 30/19 و نمایشگاه نقاشی زهرا آقاصالح، ندا نوروزی، لیزا مویدحسینی، زهره محمودی و حسین فدایی 13 تا 17 بهمن در نگارخانه آثار برگزار می‌شود. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه جز پنجشنبه و جمعه به خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، نرسیده به لبافی‌نژاد، شماره 136 مراجعه کنند.

ـ نمایشگاه عکس عفت افضل طوسی 30 دی تا چهارم بهمن ساعت 10 تا 19 در نگارخانه کمال الدین بهزاد برپاست. همچنین نمایشگاه نقاشی جمعی از اساتید هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) با مضمون عاشورا شنبه ششم بهمن ساعت 16 تا 19 در این نگارخانه افتتاح می‌شود و تا یازدهم بهمن ساعت 10 تا 19 برپاست. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به بلوار کشاورز، نبش خیابان 16 آذر، شماره 312-316 مراجعه کنند یا با شماره 88960453 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه طراحی سارا محسنیان 27 دی تا سوم بهمن ساعت 16 تا 19 در نگارخانه آتشزاد برپاست. همچنین نمایشگاه نقاشی آرتا بدرخجسته از چهارم تا دهم بهمن، نمایشگاه باتیک سعیده توکلی یازده تا 17 بهمن، هفتمین نمایشگاه طراحی معاصر ایران 18 تا 24 بهمن، نمایشگاه دکوراسیون نسیم میرهاشمی 25 بهمن تا اول اسفند، نمایشگاه عکس بابک افشاری دوم تا هشتم اسفند، نمایشگاه نقاشی ویدا جعفری 10 تا 15 اسفند و نمایشگاه عکس زهرا درویشان 16 تا 23 اسفند در این نگارخانه برپا می‌شود.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاهها می‌توانند به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، نرسیده به میدان ونک، خیابان توانیر، ساختمان 43 مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های 88884407-88884572 تماس بگیرند.