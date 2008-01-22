خطر آلودگی هوا از زلزله 6 ریشتری ناگوارتر است

دکتر محمد رضا منظم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست بر طبق قانون ارایه استانداردهای لازم، آموزش های زیست محیطی، اطلاع رسانی و نظارت بر فعالیت سازمانهای مجری است که در زمینه آلودگی هوا نیز از این مسئله مستثنی نمی باشد.

دکتر منظم تصریح کرد: براساس آمار 9 ماهه اول سال 85 ما 28 روز پاک، 185 روز سالم و 59 روز ناسالم داشتیم که این میزان در نه ماهه اول امسال به 18 روز پاک، 253 روز سالم و 5 روز ناسالم تبدیل شده است و در حال حاضر ما وضعیت بسیار خوبی در خصوص کاهش آلودگی هوا داریم.

وی افزود: آمار ها نشان از کاهش آلودگی هوا دارد که در عین خوشحالی نگران کننده نیز می باشد چراکه احتمال اینکه برخی مسئولین با دیدن این آمار دست از تلاشهای خود بردارند بسیار زیاد است.

مدیرکل دفتر بررسی آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست در تشریح اقدامات انجام گرفته توسط آن سازمان در بحث آلودگی هوا ، گفت: یکی از اساسی ترین عوامل آلوده کننده هوا منابع متحرک و به عبارتی حمل و نقل است که در این زمینه اقدامات بسیار موثری انجام گرفته است.

دکتر منظم افزود: یکی از اقدامت ما در این بخش نظارت بر خودروهای داخلی بود و بر اساس نمونه برداری صورت گرفته از 693 دستگاه خودرو از 61 مدل در 16 شرکت خودرو ساز ایران، مشخص شد که تنها 18 درصد از خودروها حایز شرایط استاندارد نبودند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ما ارایه تاییدیه زیست محیطی به شرکتهای خودروسازی است که هم اکنون 23 مدل خودرو موفق به اخذ این تاییدیه گردیده اند و 8 مدل نتوانسته اند این تاییدیه را دریافت کنند.

مدیرکل دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه خاطرنشان کرد: ازدیگر اقدامات ما در جهت کاهش آلودگی هوا ممنوعیت شماره گذاری اتوبوس ها و مینی بوسهای دیزلی در تهران و 7 شهر آلوده می باشد.

وی در ادامه بحث معاینه فنی خودروها را از اقدامات مهم سازمان در جهت کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در بخش حمل و نقل عدم وجود محلی برای معاینه فنی بود و با توجه به اینکه به استناد ماده 5 قانون همه خودروها باید سال به سال معاینه فنی شوند لذا برای رسیدن به این هدف به یاری شهرداری ها رفته و با اعتباری در حدود 5/3 میلیارد تومان، برنامه فعالیت 74 خط معاینه فنی را در کشور طراحی نمودیم.

منظم تصریح کرد: در بحث پایش آلاینده ها در کنار 34 مرکز سیستم سنجش آلاینده، به دنبال افزایش آنها به 53سیستم دیگر در کشور هستیم که هم اکنون این سیستمها خریداری و محل آنها تعیین شده است و در آینده نزدیک نصب خواهند شد.

مدیرکل دفتر بررسی آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص راهکارهای مد نظر برای کاهش آلودگی هوا در تهران، گفت: به عقیده من در بحث آلودگی هوا ما با مشکل جدی ای روبرو هستیم و راهکارهای رفع آن جز با همدلی و همکاری سازمانهای ذیربط امکان پذیر نمی باشد.

منظم خاطر نشان کرد: بهترین راهکار برای کاهش آلودگی در تهران انتقال پایتخت است و اگر می خواهیم وضعیت آلودگی هوا به نقطه حاد نرسد باید هرچه سریعتر پایتخت را از تهران جابجا کنیم.

وی افزود: ارتقای سیستم دولت الکترونیک عامل دیگری است که به کاهش حضور مردم در خیابانها و کاهش ترافیک در تهران منجر می شود.

منظم تلاش در جهت افزایش ظرفیت مترو را از دیگر عوامل کاهش دهنده آلودگی هوا عنوان کرد و اظهار داشت: به عقیده من اگر به جای ارایه طرح های دیر بازده طرحی را که مدتها پیش شروع کرده ایم با جدیت و سرعت ادامه دهیم نقش مهمی در کاهش آلودگی ها خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: بحث آلودگی هوا بحث مهمی است و شک نکنید که خطر آلودگی هوا از زلزله 6 ریشتری ناگوارتر است.

مدیرکل دفتر بررسی آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست اظهار امیدواری کرد: در صورت ایجاد وحدت و هماهنگی بین سازمان های ذیربط در امر کاهش آلودگی هوا می توان به سرعت بر این مشکل بغرنج فائق آمد.