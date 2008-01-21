برنامه پخش مستقیم مسابقات ورزشی شبکه سوم سیما اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، براساس اعلام روابط عمومی صدا وسیما، دیدارتیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت ساعت 30/14 فردا سه شنبه ازبرنامه فوتبال برترشبکه سوم سیما پخش خواهد شد . ضمن اینکه دیدارتیم های فوتبال استقلال اهواز و استقلال ساعت 45/16 دقیقه از همین شبکه به روی آنتن خواهد رفت.

در همین روز دیدار تیم های تاتنهام و آرسنال در چارچوب مسابقات لیگ برتر انگلیس از ساعت 20/23 از طریق برنامه گزارش ورزشی پخش خواهد شد .

همچنین روزچهارشنبه در برنامه "توپ و تور"مسابقات لیگ برتر والیبال ساعت 10/15 دقیقه ازشبکه سوم سیما پخش می شود . ضمن اینکه رقابتهای لیگ برترهندبال از ساعت 55/16 پخش خواهد شد .

طبق جدول پخش برنامه های ورزشی شبکه سوم سیما روز پنج شنبه نیزاز ساعت 05/15 دقیقه مسابقات لیگ برتربسکتبال به روی آنتن خواهد رفت .

مسابقات تیراندازی جانبازان و معلولین در اصفهان نیزساعت 30/14 روز یکشنبه 7 بهمن بطورمستقیم ازبرنامه "ورزش شروعی دوباره" همین شبکه پخش می شود.