موضعگیری کلیسای کاتولیک نسبت به علم؛ اخبار هفتگی ادیان جهان

اعتراض دانشجویان و اساتید به لغو دیدار پاپی منتهی شد

دیدار پاپ بندیکت شانزدهم از دانشگاه ساپینزا در رم، ایتالیا در پی اعتراض شدید دانشجویان و اساتید دانشگاه که قرار بود روز پنجشنبه 27 دی‌ماه صورت‌ گیرد، لغو شد.

گروهی از اساتید دانشگاه ساپینزا نامه ای را امضاء کردند که در آن پاپ به عنوان متأله‌ای با افکار منسوخ توصیف شده که نسبت به علم رویکرد خصومت آمیز دارد.

طی چند روز پیش از دیدار پاپ اعتراض کنندگان در این دانشگاه تظاهرات کرده و اظهار داشتند در صورت عدم لغو دیدار، با تظاهراتی پرسرو صدا از پاپ استقبال می کنند. واتیکان نیز طی یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده به تعویق انداختن این رویداد مناسب است و با تمام این اوصاف پاپ متن سخنرانی که برای این دانشگاه آماده کرده را به دانشگاه ارسال می‌کند.

نامه معترضان به این دیدار به سخنرانی پاپ در سال 1990 اشاره کرده که در آن زمان کاردینال راتزینگر بود. این سخنرانی درباره محکومیت قرن هفدهم گالیه از سوی کلیسای کاتولیک بود که طی آن پاپ آینده در آن زمان به نقل قول از فیلسوفی اتریشی پرداخت که اظهار داشته بود محاکمه گالیله منطقی و عادلانه بوده است.

به گزارش مهر، پاپ همچون نقل قولی که پیشتر از یک امپراطور قرن چهاردهمی درباره اسلام کرده بود مخالفت خود را با آن اعلام نکرد. این در شرایطی است که ژان پل دوم در طول دوران پاپی خود برای موارد متعددی عذرخواهی کرد که یکی از آنها اعدام گالیله بود.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، لغو دیدار پاپی که از پیش برنامه ریزی شده بسیار بعید به نظر می رسد و تاکنون طی چند دهه اخیر به ندرت اتفاق افتاده که واتیکان برای توضیح آن به نگرانی های امنیتی اشاره کرده بود. حتی زمانی که خبر لغو دیدار پاپ به دانشگاه رسید دانشجویان که در سالن علوم سیاسی اجتماع کرده بودند مسرت خود را با کف زدن و صدای بلند نشان دادند.

از چند روز قبل پلاکاردهایی که روز آن نوشته بود" علم سکولار است" و " پاپ نه!" در ساختمان دانشگاه و پوسترهای دیوارها مشاهده می شد و دانشجویان این هفته چند روز را به عنوان روزهای تظاهرات اعلام کرده بودند.

هنوز موضوع سخنرانی بندیکت که در این دانشگاه که در سال 1303 توسط پاپ بویفیس هشتم پایه گذاری شد اعلام نشده است.

کشیش این دانشگاه از لغو دیدار پاپی ابراز تأسف کرد و گفت که به تصمیم پاپ احترام می گذارد. از سوی دیگر نخست وزیر ایتالیا از پاپ خواست تغییر عقیده دهد چرا که هیچ صدایی نباید در کشور خاموش شود.

کنفرانس اسقفهای ایتالیایی که از نظر سیاسی نیز در این کشور بانفوذ هستند اعلام کرد: اعتراض به پاپ عدم تساهل و غیر دموکراتیک است. همچنین وزیر کشور ایتالیا مسئله نگرانیهای امنیتی را به عنوان علت لغو دیدار تکذیب کرد.

پاپ کاتولیکها را به نیایش بی‌وقفه برای وحدت دعوت کرد

پاپ کلیسای کاتولیک را برای نیایش بدون وقفه به منظور وحدت مذاهب مسیحی ترغیب کرد تا مسیحیان بتوانند به پیامبر خود متوسل شده و بر نقاط افتراق فایق آیند.

پاپ درخواست خود را در دیدار عمومی با زائران میدان سنت پیتر و در آستانه تدارکات برای هفته وحدت مذاهب مسیحی که از روز جمعه 27 دی‌ماه آغاز می شود مطرح کرد.

موضوع هفته وحدت مذاهب مسیحی امسال از کتاب اول تسالونیکیان 5:17 با موضوع " " بدون وقفه دعا کنید" انتخاب شده است. پاپ از انتخاب این موضوع ابراز مسرت و یادآوری کرد که موضوع دعوت سنت پل به کتاب تسالونیکیان است که به تمام جامعه کلیسایی سراسر جهان اشاره دارد.

وی افزود: ضروری است که بی‌وقفه دعا کنیم و مصرانه از خداوند بخواهیم موهبت بزرگ وحدت را میان پیروان مسیحی اعطا کند. قدرت بی‌پایان روح‌القدس ما را وادار می کند تعهدی صادقانه برای جستجوی وحدت داشته باشیم تا رستگار شویم.

منابعی که طی هفته وحدت مذاهب مسیحی مورد استفاده قرار می‌گیرند به طور مشترک از سوی شورای پاپی وحدت مسیحیت و کمیسیون ایمان و فرمان شورای جهانی کلیساها فراهم شده‌اند.

هفته وحدت بین مذاهب مسیحی طی روزهای 18 تا 25 ژانویه (28 دی تا 5 بهمن) برگزار می‌شود. این رویداد هشت روزه آکنده از نیایش، موعظه و همایشهایی است که بین تاریخ جشن سنت پیتر و سنت پل برگزارمی‌شود.

پروتستانها و کاتولیکها، سایر فرقه‌ها، مذاهب و جنبشها را در نیمه اول قرن بیستم برای وحدت مذاهب مسیحی انگیزه‌دار کردند. از سال 1968، شورای جهانی کلیساها و شورای پاپی واتیکان برای وحدت مسیحیت هرسال همکاری کرده‌اند.

از سال 1975، موضوع و متن این نیایشهای سالانه از سوی کلیساهای مسیحی و جوامع کشورهای خاصی انتخاب شده و به تصویب کمیته بین المللی می‌رسیدند.

بندیکت شانزدهم سنتها و آداب باستانی کاتولیکها را احیا می‌کند

پاپ بندیکت شانزدهم روز یکشنبه 23 دی‌ماه مراسم عشای ربانی باستانی کلیسای کاتولیک را برگزار کرد که این مراسم چندین دهه بود مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

پاپ بندیکت از محراب باستانی کلیسای کوچک سیستین که دارای نقاشی سقفی مشهور روز رستاخیز میکل آنژ است استفاده کردو پشت خود را در طول اجرای مراسم به طریق سنتی به جمعیت کلیساکرد، این درحالی است که سلف وی ژان پل دوم برای برگزاری این مراسم از سکویی متحرک استفاده کرد که باعث می شود بتواند به روی جمعیت بایستد.

مراسم عشای ربانی قدیمی را می توان پس از برگزاری شورای دوم واتیکان طی سالهای 1962 و 1965 نخستین مراسمی دانست که پاپ پشت خود را به جمعیت کرده و رو به جمعیت می ایستد.

بندیکت همچنین موعظه خود را روی تخت قدیمی چوبی قرائت کرد که توسط پاپ پیوس نهم در قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفت.

پاپ محافظه کار آلمانی به تدرج برخی از آداب قدیمی کلیسا را که پس از شورای دوم واتیکان به فراموشی سپرده شده بود را دوباره احیا می کند، بطوری که چندی پیش نیز برگزاری مراسم عشای ربانی به زبان لاتین را آزاد کرد و محدودیت های آن را از بین برد و همچنین مومنان کاتولیک را به استفاده از سرودهای مذهبی قرنهای گذشته ترغیب کرد.

رهبرکاتولیکها، در این مراسم به عنوان گرام داشت روز تعمید مسیح 13 نوزاد را غسل تعمید داد و در نیایش آنجلس به روز جهانی مهاجران و پناهندگان که دیروز برگزار شد اشاره کرد و گفت: کودکانی که در اردوگاه های پناهنگان بسر می برند باید آینده بهتری داشته باشند.

پاپ عشای‌ربانی لاتین را با هدف رضایت یهودیان تغییر می‌دهد

پاپ بندیکت شانزدهم در نظر دارد متن لاتین مراسم عشای ربانی اصلاح کند تا خشم یهودیان نسبت به آن فروکش کند.

براساس این گزارش، این احتمال وجود دارد که در نیایش لاتین عشای ربانی تریدنیتین آن بخش که به کوری یهودیان نسبت به مسیح اشاره می کند از سوی پاپ حذف شود. یکی از منابع واتیکان به این روزنامه ایتالیایی زبان گفت که انتظار می رود این اصلاحیه پیش از جمعه‌الصلیب (21 مارس اول فروردین) اعلام شود.

روز جمعه‌الصلیب روزی است که مسیحیان تصلیب مسیح(ع) را گرامی می دارند و 1/1 میلیون کاتولیک جهان در نیایشهای خود می خواهند که خداوند حجاب را از قلب یهودیان کنار بزند تا آنها نیز مسیح را دریابند.

این نیایش که پس از شورای واتیکان دوم براساس قوانین جدید در مناطق مختلف کلیسایی برگزار نمی شد و تنها با شرایط خاص کشیش بخش مجاز به برگزاری آن بود. قوانین جدید واتیکان پس از شورای دوم تصریح می کرد که این مراسم را می توان به زبان رایج در هر کشوری برگزار کرد و الزامی در به کارگیری زبان لاتین که برای بسیاری از مسیحیان کلیسا ناشناخته است، وجود ندارد، اما حکمی که سال گذشته بندیکت شانزدهم صادر کرد شرایط برگزاری این نیایش را که پیش از آنها تنها در روز جمعه‌الصلیب برگزار می شود تسهیل کرد.

نسخه جدید این نیایش از سوی کنگره نیایش ربانی واتیکان صادر خواهد شد. پس از حکم پاپی مبنی بر استفاده آزاد از این مراسم لاتین یهودیان آن را اهانت توصیف کرده و نسبت به تبعات منفی آن بر گفتگوی بین‌دینی هشدار دادند. واتیکان تاکنون نظر رسمی درباره این گزارش منتشر نکرده اما رهبران کاتولیک اصلاح این نیایش را با هدف راضی کردن یهودیان تکذیب کرده اند.

رفیق گرش سخنگوی کلیسای کاتولیک در قاهره در گفتگو با اسلام آنلاین گفت: واتیکان تاکنون بیانیه رسمی خود را درباره اصلاح این نیایش منتشر نکرده و من تردید دارم که چنین تغییری صورت گیرد.

وی با اشاره به مراسم عشای ربانی تریدنیتین که به زبان لاتین در روز جمعه‌الصلیب برگزار می شود گفت: درخواست از یهودیان برای مسیحی شدن تنها در زبان لاتین وجود ندارد بلکه در تمام زبانها از جمله عربی مشاهده می شود، علت آن است که یهودیان مسیح را مصلوب کردند.

نخستین مدرسه ادیان ابراهیمی در ایرلند افتتاح می‌شود

نخستین مدرسه بین ادیان ایرلند با حمایت رهبران مسلمان، کاتولیک و یهودی افتتاح می‌شود تا دانش آموزان سه دین ابراهیمی را زیر یک سقف آموزش دهند.

مری شاین تامپسون رئیس مدرسه بین فرهنگی و بین فرقه ای ایرلند گفت: این مدرسه به جای داشتن یک حامی از حامیان سه گانه برخوردار است.

ثبت نام در این مدرسه که در جنوب غربی دوبلین واقع است از روز دوشنبه 24 دی‌ ماه آغاز شده و این مدرسه در سال آینده تحصیلی آغاز به کار می کند. مدرسه ادیان ابراهیمی برخلاف بیشتر مدارسی که توسط کلیسای کاتولیک اداره می شود از مدیریت مشترک کاتولیک، یهودی و مسلمان برخوردار خواهد بود.

جیمز مریاتی اسقف کاتولیک شهر کیلدار، چارلز میدلبرگ خاخام دوبلین و حسین حلوا از مرکز اسلامی- ‌فرهنگی دوبلین حامیان اصلی این پروژه محسوب می شوند. موسسان این مدرسه تأکید کردند که مدرسه بین ادیان و بین فرقه ای ایرلند نخستین نوع در اروپا محسوب می شود که دیدگاه های سه دین ابراهیمی را گردهم جمع کرده است.

تامپسون گفت: کودکان سه دین ابراهیمی درباره دین خود آموزشهای لازم را همانطور که مدارس دولتی ایرلند ارائه کرده دریافت می کنند، اما آنها درباره دین همتایان خود نیز آموزش می بینند.

ثبت نام در این مدرسه تنها به پیروان ادیان ابراهیمی محدود نمی شود و دانش آموزان سایر ادیان و حتی غیردینداران نیز می توانند در این مدرسه ثبت نام کنند. تامسون از شخصیتهای آکادمیک کالج سنت پاتریک اعتقاد دارد که این مدرسه پاسخگوی حقایق تازه ای است که در دنیا وجود دارد. براساس آمار سال 2006 حدود 33 هزار مسلمان در این کشور سکونت دارند که این تعداد یک درصد جمعیت کل را تشکیل داده اند.

انجمن روزنامه‌نگاران ارتدکس روسیه بر اخلاق تلویزیون کشور نظارت می‌کند

انجمن روزنامه نگاران ارتدکس مسیحی روسیه در نظر دارد شورای عمومی اخلاق را در شبکه‌های تلویزیونی فدرال روسیه تأسیس کند.

الکساندر شیپکوف رئیس انجمن روزناه نگاران ارتدکس و مشاور رئیس شورای فدراسیون طی یک نشست خبری در مسکو گفت: این شورا درگیر مسائل سانسور نمی‌شود، به‌ویژه در ابتکای فعالیت خود، شورای اخلاقی به جای سانسور دیدگاهها را به بخش اجرایی شبکه‌ها ارائه می‌کند.

براساس اظهارات وی این شورا از حضور کارشناسان بدون توجه به جنس، سن، ملیت و دین استقبال می کند. تاکنون اعلام نشده است که تاریخ تأسیس این شورا چه زمانی خواهد بود اما رئیس انجمن روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد پس از ثبت آن جلسه‌‌ ای برای بحث درباره قالب کاری شورا و ترغیب سازمانهای دولتی و سکولار برای حضور در آن برگزار شود.

رئیس انجمن روزنامه نگاران ارتدکس مسیحی روسیه تأکید کرد: جامعه کنترل خود را بر شبکه‌های تلویزیونی از دست داده است، از این رو هنجارهای اخلاق عمومی در آن نقض می‌شود که این امر تأثیر مستقیمی بر رفتار کودکان دارد.

رهبران کلیسایی استرالیا تئاتر اهانت‌آمیز نسبت به مسیح را محکوم کردند

رهبران کلیسایی استرالیا پیش از اجرای تئاتری در سیدنی، که طی آن مسیح همجنسگرایی معرفی می شود که توسط یهود اغوا شده را محکوم کردند .

این تئاتر با عنوان " Corpus Christi" قرار است ماه آینده به عنوان بخشی از برنامه سالانه همجنسگرایان این شهر اجرا شود.

رابرت فارسیث، اسقف انگلیکن جنوب سیدنی به عنوان یکی از مقامهای ارشد کلیسای سیدنی این نمایشنامه را از نظر تاریخی بی‌معنا توصیف کرد و گفت: اهانت این نمایشنامه تعمداً صورت گرفته و بانیان آن به وضوح اعتقادات کلیسا را به سخره گرفته اند.

جدا از رابطه ای که این نمایشنامه میان مسیح و یهودا تعریف کرده ، متن تئاتر خود را در حال تقدیس ازدواج همجنسگرایان میان دوتن از حواریون خود توصیف کرده است.

لای راونی کارگردان این تئاتر که ادعا می کند مسیحی است پذیرفته این نمایشنامه برای برخی از مسیحیان اهانت آمیز است اما وی قصد داشته به بحث و گفتگو درباره مسیحیت دامن بزند.