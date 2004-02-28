نهضت حسيني الگوي انقلاب اسلامي ايران بود

به گزارش خبرگزاري مهر سردار سرلشكر دكتر سيد يحيي صفوي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شب گذشته در جمع عزاداران شهر مقدس قم با اعلام اين مطلب افزود: بسياري از حوادث تاريخي نه تنها در ابعاد جغرافيايي محل وقوع خود قرار نمي گيرند، بلكه از نظر زمان نيز در ظرف خاصي محدود نمي شوند، حوادثي در تاريخ بشريت وجود دارد كه فرا زماني تاثير مي گذارد يعني از يك نقطه شروع مي شوند ولي پيامدهاي آنها ابدي است.

فرمانده كل سپاه ضمن ارائه تحليلي از پيوند حادثه كربلا و نهضت اباعبدالله الحسين (ع) با نهضت جهاني حضرت مهدي (عج) گفت: قدرت جهاني اسلام به رهبري حضرت مهدي (عج) تبديل به يك حقيقت براي امريكاييها شد. و آنها براي مقابله با اين قدرت عظيم، قلب جهان اسلام را هدف قرار داده اند.

وي گفت: اسلام مورد نظر ما، اسلام ضد آمريكايي، اسلام ضد صهيونيستي و اسلام حسين بن علي (ع) است كه آمريكاييها به شدت نگران قدرت گرفتن آن هستند، سردار صفوي با اشاره به قيام 19 دي مردم قم گفت: امام خميني (ره) يك قدرت معنوي داشت و توانست با پشتيباني مردم، حكومت شاه را كه مظهر قدرت مادي بود يكباره ساقط كند و امروز هم با همه تلاشي كه دشمنان انقلاب اسلامي كردند تا مردم پاي صندوقهاي راي حاضر نشوند، قدرت معنوي رهبري نظام و اراده پولادين شما مردم و حضور گسترده در انتخابات مسوولين آمريكا را مايوس و نااميد كرد.

وي در پيان بااشاره به اين مطلب كه انقلاب اسلامي رشحه اي از نهضت حسيني بود گفت: آروزي بشريت مظلوم ومسلمانان جهان ايجاد يك حكومت عدل اسلامي به رهبري حضرت مهدي (عج) است كه بايد با الگوگيري از نهضت اباعبدالله الحسين (ع) زمينه هاي آن را فراهم كنيم.