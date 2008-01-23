جیوه در رسوبات خور موسی بسیار بالاتر از حد استاندارد است

دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس اطلاعات بدست آمده فقط پاسخ یکی از آلایندهای نمونه برداری شده از رسوبات منطقه خوریات خور موسی به پایان رسیده است.

وی افزود: بر اساس آزمایشات ما از جیوه به عنوان یکی از آلاینده های بررسی شده، میزان آلودگی جیوه در خوریات خور موسی بیش از حد مجاز است و بهتر است هر چه سریعتر برای کاهش آن اقدام شود.

نبوی با اشاره به زیانهای جیوه برای انسان تصریح کرد: یکی از مشکلات این عنصر شیمیایی این است که وقتی وارد بستر دریا بخصوص مناطق گلی می شود تبدیل به متیل جیوه می گردد که سمی ترین ترکیب جیوه در طبیعت به حساب می آید.

وی افزود: این ماده سمی از طریق آبزیان کوچک در یک تراکم زیستی به آبزیان بزرگتر انتقال می یابد و با توجه به اینکه جیوه تاثیری بر آبزیان دریایی ندارد در نهایت در یک چرخه غذایی وارد بدن انسان می گردد.

معاون زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در صورت ورود جیوه به بدن انسان تاثیرات بسیار زیادی از خود نشان خواهد داد و احتمال مرگ انسان از طریق آن ضریب بالایی را به خود اختصاص می دهد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با صنایع مسبب صحبت های لازم را انجام داده ایم و آنها در تلاش هستند که در کوتاه مدت این مشکل را رفع نمایند.

نبوی در خصوص شکایت از مسببان آلوده کننده دریا به آلاینده جیوه ، گفت: با وجود اینکه اهرم قانونی لازم را برای متوقف کردن فعالیت این بخشها داریم اما اعتقاد من بر این است که با گفتگو و رایزنی راحت تر می توان این معضل را برطرف کرد.

معاون زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: در حال حاضر فقط پاسخ آزمایش های ما در خصوص جیوه بررسی شده است و با توجه به حساس بودن، طولانی بودن و هزینه بر بودن آزمایش بر روی آلاینده های دیگر هنوز پاسخ نمونه برداری اول بطور کامل دریافت نشده است.

وی تصریح کرد: این آزمایشات فقط بر روی رسوبات خورموسی انجام گرفته است و در آینده نزدیک آزمایش بر روی موجودات دریایی نیز صورت خواهد گرفت.