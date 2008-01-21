مجتمع فرهنگی در مسجد شهدای شیراز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام شهاب حائری شیرازی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این مجتمع فرهنگی شامل بانک اطلاعاتی، کتابخانه، کانون عقاید و موزه ای با عنوان "تاریخ تشیع" خواهد بود.

وی تصریح کرد: مکان این مجتمع در حجره های مسجد پیش بینی شده و اکنون نیز این محل در دست مرمت و بازسازی قرار دارد.

مسئول دفتر امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: در کانون عقاید قصد داریم کلاسهایی با موضوع بررسی عقاید و فرق برپا کنیم که البته در این راستا کلاسهای بررسی مسیحیت نیز در شیراز برگزار شده است.

حجت الاسلام حائری شیرازی ضمن تشریح دیگر فعالیتهای دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در استان فارس طی مدت گذشته نیز بیان داشت: این دفتر قصد دارد طلابی را که در موضوع کسب علوم دینی و حوزوی فعالیت بیشتری داشته اند تحت حمایتهای خود قرار دهد که برای این امر چندی پیش امتحاناتی از حدود 300 تن از طلاب استان اخذ شد.

وی ادامه داد: در جریان این امتحانات طلاب فعالتر در عرصه کسب علوم دینی شناسایی و تحت حمایتهای مختلف دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در استان فارس قرارخواهند گرفت.

مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری گفت: تاسیس اتاق فکر برای تحلیل و ارزیابی فعالیت های این دفتر، راه اندازی و توسعه معاونت فرهنگی، احداث حوزه علمیه طلاب نخبه که در این بخش زمین مورد نظردر خیابان قصردشت شیراز مکان یابی شده، نشست با اهالی فرهنگ و رسانه، ارتباط مردمی روزهای شنبه آیت الله حائری شیرازی، تلاش برای همگرایی گروهها وعقاید مختلف و انجام وظیفه نظارتی این دفتر بر کار ارگانها و سازمانها از دیگر اقدامات دفترنمایندگی مقام معظم رهبری در استان فارس طی سال جاری بوده است.