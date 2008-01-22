عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- نشست گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران امشب در برلین برگزار می شود.
- یک مقام ارشد آمریکایی گفت که گروه 1+5 پیش از رسیدن به توافق بر سر تحریمها علیه ایران همچنان مسائل باقیمانده ای دارند که باید حل شود.
- " استافان دمیستورا" نماینده جدید سازمان ملل متحد در عراق شب گذشته گفت که به کار سیاسی بیشتری برای رسیدن به آشتی ملی در این کشور نیاز است.
- کره شمالی امروز بار دیگر آمریکا را برای بن بست در توافق خلع سلاح هسته ای خود مقصر دانست.
- شورای امنیت سازمان ملل متحد با برگزاری یک نشست اضطراری در روز سه شنبه درباره اوضاع نوار غزه موافقت کرد.
- ترکیه از رژیم صهیونیستی خواست تا محاصره چهار روزه خود بر نوار غزه را لغو کند.
- شرکت نفت ساحلی ملی چین از ادامه مذاکرات خود با ایران درباره تهیه گاز به این کشور خبر داد.
-"خالد مشعل" رئیس دفترسیاسی حماس روزگذشته از ادامه تلاشهای این جنبش برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی خبر داد.
- بر اثریک انفجار انتحاری در عراق 17 تن کشته شدند.
- نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که 72 درصد از سفیدپوستان آمریکایی و 61 درصد از سیاه پوستان آمریکایی برای ریاست جمهوری یک فرد سیاه پوست آمادگی دارند.
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