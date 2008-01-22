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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۳

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

- نشست گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران امشب در برلین برگزار می شود.

- یک مقام ارشد آمریکایی گفت که گروه 1+5 پیش از رسیدن به توافق بر سر تحریمها علیه ایران همچنان مسائل باقیمانده ای دارند که باید حل شود.

- " استافان دمیستورا" نماینده جدید سازمان ملل متحد در عراق شب گذشته گفت که به کار سیاسی بیشتری برای رسیدن به آشتی ملی در این کشور نیاز است.

- کره شمالی امروز بار دیگر آمریکا را برای بن بست در توافق خلع سلاح هسته ای خود مقصر دانست.

- شورای امنیت سازمان ملل متحد با برگزاری یک نشست اضطراری در روز سه شنبه درباره اوضاع نوار غزه موافقت کرد.

- ترکیه از رژیم صهیونیستی خواست تا محاصره چهار روزه خود بر نوار غزه را لغو کند.

- شرکت نفت ساحلی ملی چین از ادامه مذاکرات خود با ایران درباره تهیه گاز به این کشور خبر داد.

 -"خالد مشعل" رئیس دفترسیاسی حماس روزگذشته از ادامه تلاشهای این جنبش برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی خبر داد.

- بر اثریک انفجار انتحاری در عراق 17 تن کشته شدند.

- نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که 72 درصد از سفیدپوستان آمریکایی و 61 درصد از سیاه پوستان آمریکایی برای ریاست جمهوری یک فرد سیاه پوست آمادگی دارند.

کد مطلب 624959

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