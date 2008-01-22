اعضای ناظر بر صندوقهای اخذ رای از احزاب مختلف ‏انتخاب شوند

رضا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: دغذغه سلامت انتخابات برای همه گروه های سیاسی وجود دارد و هئیتهای نظارت طبق روال گذشته یکدست بوده و امیدی به تغییر آنها نیست.

وی بیان داشت: یک ماه قبل از ثبت نام کاندیداها برای انتخابات جلساتی را با مسئولان و فرمانداران استان داشتیم که جلوگیری از یکدست شدن هئیتهای اجرایی و نظارت و فراهم کردن فضا برای حضور گسترده مردم در انتخابات از جمله اهداف آن بود.