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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۳

اعضای ناظر بر صندوقهای اخذ رای از احزاب مختلف ‏انتخاب شوند

اعضای ناظر بر صندوقهای اخذ رای از احزاب مختلف ‏انتخاب شوند

‏یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در شهرستانهای بویراحمد و دنا گفت: اعضای ناظر بر صندوقهای اخذ رای از همه سلیقه ها و فعالان سیاسی درون نظام ‏انتخاب شوند.

رضا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: دغذغه سلامت انتخابات برای همه گروه های سیاسی وجود دارد و هئیتهای نظارت طبق روال گذشته یکدست بوده و امیدی به تغییر آنها نیست.

وی بیان داشت: یک ماه قبل از ثبت نام کاندیداها برای انتخابات جلساتی را با مسئولان و فرمانداران استان داشتیم که جلوگیری از یکدست شدن هئیتهای اجرایی و نظارت و فراهم کردن فضا برای حضور گسترده مردم در انتخابات از جمله اهداف آن بود.

عسکری تصریح کرد : بعد از تشکیل هئیت های اجرایی اعضای آن در اکثر شهرستانهای استان به جز شهرستان کهگیلویه از طیف محافظه کاران یا اصولگرایان بوده اند که موجبات نگرانی احزاب، گروه های سیاسی و مردم را به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه جلسه کاندیداهای اصلاح طلب که به نمایندگی از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در استان و اعضای آن با استاندار کهگیلویه و بویراحمد جلسه داشتند، نتیجه ای در بر نداشت، یادآور شد: برای برگزاری جلسه میان اعضای ائتلاف اصلاح طلبان در استان به خصوص شهرستانهای بویراحمد و دنا با استاندار وقت گرفته شده بود که به دلیل عدم نتیجه مطلوب جلسه کاندیداهای اصلاح طلب با استاندار، این جلسه از سوی ستاد ائتلاف منتفی شد.

کد مطلب 624960

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