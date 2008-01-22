10 روز تا جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گزارش پشت صحنه فیلم "راهی عاشق". نگاهی به فیلم "عاشق"، آغاز پیش‌تولید "فصل دیدار"، گزارش نخستین همایش تعامل سینما و معماری و برنامه سینماهای تهران در صفحه سینما ایران و درگذشت حاج قربان سلیمانی نوازنده دوتار، افتتاح جشنواره فیلم فجر با نکوداشت معصومی و جعفری جوزانی، حضور هنرمندان خارجی در جشنواره هنر محیطی ایران و گپی با کاظم چلیپا در صفحه پایانی آمده است.

* در بخشی از نقد "عاشق" آمده: "در اقتباس های سینمایی از رمان‌ها و حتی فیلم‌های خارجی نکته اساسی آن است که فیلم اقتباس شده به خوبی ایرانیزه شود و بافت دراماتیکش به درستی و به گونه ای مستحکم با فضای ایران انطباق داده شود تا آنجا که امتیاز فیلم به خودش بازگردد نه به نسخه اقتباس شده. این همان ویژگی است که اقتباس‌های خوب سینمای ایران از آثار خارجی مانند "ناخدا خورشید" ناصر تقوایی از آن برخودارند."

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به تمایل نداشتن تهیه‌کننده مجموعه "یک مشت پر عقاب" برای نمایش آن در دهه فجر، برگزاری هشتمین همایش دست اندرکاران فنی، روایت مستندهای انقلاب در شبکه دو، برنامه روز اول همایش تصویر عاشورا، روی خط جشنواره و اخبار کوتاه. رویکرد رادیو نسبت به کودک در صفحه رادیو و تلویزیون و ساخت مجموعه "آرزوهای بزرگ طالب" و یادداشتی بر برنامه کودکانه "فیتیله" در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

* در یادداشتی بر برنامه "فیتیله" عنوان شده: "این برنامه برای آموزش و تفهیم مسائل به کودکان به زبان واسطه، متوسل شده است. زبانی که در قالب بازی جذاب، شاد و موزیکال سه بازیگرش با بچه ها حرف می زند و بچه ها به طور عجیبی آن را می شنوند، درک می‌کنند و توانسته اند با ساختار این برنامه ارتباط برقرار کنند. آرزوی تمام تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی هم، بقا روی آنتن در اوج محبوبیت است."

"همشهری" در صفحه تجسمی می پردازد به دومین سوگواره پوسترهای عاشورا و نگاهی به آثار بهنام کامرانی در نگارخانه طراحان آزاد. نگاهی دوباره به فیلم "محمد رسول الله" و نگاهی به "مایکل کلیتن" در صفحه سینما، نقد برنامه‌های تلویزیونی سیما و مرور مجموعه "شهریار" در صفحه تلویزیون و نهایتاً پایان کار هیئت انتخاب هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر، درگذشت احمد اللهیاری نویسنده و شاعر معاصر و اخبار کوتاه از جشنواره فیلم فجر، استون، قریبیان، میلانی و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.

* در مروری بر مجموعه "شهریار" آمده: "مجموعه چندان به افکار شهریار و درونیاتش نزدیک نمی شود و این نزدیک نشدن توأمان هم در دیالوگ ها و فیلمنامه و هم در نحوه بازی کاراکتر اصلی در تجسم بخشیدن به این شخصیت مشهود است. به همین دلیل از عشق شورانگیز او که در کتاب ها و اشعارش منعکس شده و به روایت کارگردان بی شباهت به عشق حافظ نیست، تنها نگاهی مات زده و دیالوگ هایی سرد را می بینیم."

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با علی نصیریان و امیر دژاکام. حضور هنرمندان خارجی در جشنواره هنر محیطی ایران، درگذشت استاد موسیقی نواحی ایران، آغاز چهارمین همایش آئین‌های عاشورایی، اعلام برنامه سینماها تا پایان سال، معرفی فیلم‌های مستند بلند و کوتاه ایرانی جشنواره فجر، رونمایی نخستین دعوتنامه رسمی جشنواره کن از سینمای ایران و نکوداشت پروانه معصومی و مسعود جعفری جوزانی در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

* علی نصیریان در بخشی از گفتگو خود آورده: "بهره گیری از آئین و به کار گرفتن آن در ساختار یک اثر نمایشی بیشتر در کار خلاقه آن است. یعنی نباید صرفاً در یک اثر نمایشی با جمع آوری تعدادی از آئین‌های قدیمی، آنها را به دنبال همدیگر نشان بدهیم. نکته اینجاست که هنرمند از آیین استفاده کند؛ حال در روایت، ساختار و ... باید نوآوری داشته باشد. خالق این گونه آثار باید استعداد کار خلاقه در استفاده از مضمون عاشورا را داشته باشند."

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به درگذشت استاد موسیقی نواحی ایران، گفتگو با مرضیه برومند بازیگر نمایش "افرا"، گپی با فرزانه کابلی، به یاد حاج قربان سلیمانی، بسته پیشنهادی، تا جشنواره، روزانه و از روزنامه های جهان.

* برومند درباره تجربه بازی در "افرا" گفته: "اصولاآ آدم انرژیکی هستم. بنابراین این نقش برای من خیلی انرژی بر نیست، با اینکه از جمله نقش هایی است که در طول اجرا در صحنه زیاد راه می روم و حتی سر تمرین این کار چهار کیلو لاغر شدم. فضای تئاتر برای من خیلی تکراری می‌شود و تنوع زیادی ندارد. این فضا و حضور چند ماهه در آن، مرا به یاد نابسامانی های این حوزه هم می اندازد که برایم خیلی خوشایند نیست."

"اعتماد" در صفحه تلویزیون می پردازد به گفتگو با بهناز جعفری بازیگر مجموعه "بیداری"، نگاهی به مولفه های ناکامی مجموعه "پریدخت" و دو یادداشت درباره کیفیت برنامه‌های رادیویی. نگاهی به حاشیه‌های پررنگ جشنواره فیلم فجر، اعلام نامزدهای بدترین فیلم‌های سینمایی سال، فروش هفتگی فیلمهای خارجی و معرفی حاج قربان سلیمانی به عنوان چهره روز و همایش تصویر عاشورا به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* بهناز جعفری گفته: "بازیگر همیشه انتخاب می شود، حتی آن دسته از بازیگران قدرتمند هم که می توانند سلیقه خود را بر اثر تحمیل کنند. این روزها احساس می کنم این حضور به شرط انتخاب شدن، مقداری تا خلاقیت ناب فاصله دارد. اگر بخواهم ساده تر بگویم این فرآیند باعث می شود احساس مفلوک بودن کنم."

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به درگذشت استاد حاج قربان سیمانی و گپی با جی.کی رولینگ. نگاهی به پنجمین دوسالانه مجسمه سازی، اسکار تحت الشعاع اعتصاب نویسندگان، معرفی نامزدهای تمشک طلایی، پروژه جدید الیور استون و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می پردازد به رشد بودجه فعالیت های دینی در سال آینده، به تصویر درآمدن قصه های شاهنامه و مثنوی، اعلام اسامی فیلم های کوتاه و مستند جشنواره فجر، آغاز چهارمین همایش سراسری آئین های عاشورایی و فیلم جدید الیور استون.

"کارگزاران" در صفحه سینما می پردازد به یادداشتی درباره مجموعه "پریدخت"، گفتگو با حسن فتحی درباره حاشیه های مجموعه های عاشقانه تاریخی و یادداشتی دیگر در این باره. درگذشت حاج قربان بخشی استاد دوتارنوازی، اعلام اسامی فیلم های کوتاه و مستند، همکاری رضا رشیدپور و تهمینه میلانی، پروژه جدید الیور استون، 10 فیلم آخر هفته گذشته، اعلام نامزدهای جوایز تمشک طلایی و یک بازسازی جدید از تارانتینو در صفحه پایانی کار را تمام می کند.