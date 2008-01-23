امروز در تاریخ

تشکیل کمیته هماهنگی مرکزی :

درچنین روزی درسال 1357هجری شمسی کمیته هماهنگی مرکزی در تهران تشکیل شد . این کمیته به فرمان امام خمینی (ره) و به منظور ایجاد هماهنگی بین نیروهای انقلابی و جلوگیری از اغتشاش ایجاد شد .

فرمان امام خمینی (ره) مبنی برغیر قانونی بودن شورای سلطنت :



در چنین روزی درسال 1357 هجری شمسی حضرت امام خمینی شورای سلطنت را غیرقانونی دانست . شورای سلطنت متشکل ازیک جمعیت نه نفره بود که شاه برای برون رفت ازبحران و قبل ازخروج از کشور این شورا را تشکیل داد . شورای سلطنت مرکب بود از: ارتشبد قره باغی ( رئیس ستاد مشترک ارتش)، عبدالله انتظام ( رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران) ، سید جلال تهرانی ( سناتورسابق که رئیس شورا شد )، علینقی اردلان (وزیردربار) و چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی. حضرت امام خمینی (ره) با اعلام غیرقانونی بودن این شورا، آن را توطئه ای برای برون رفت رژیم سلطنتی از بحران داسنتند .

قم در دست مردم :

درچنین روزی درسال 1357 ه ش شهر قم به طورکامل دردست نیروهای مردمی قرار گرفت و نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل عدم توانایی درمقابله با قیام توفنده مردم ازشهرخارج شدند . شهرقم ، شهر خون و قیام پیش از انقلاب اسلامی همواره به دلیل وجود عالمان دین در این شهرطلایه دارمخالفت با رژیم جور و حاکمان قلدر بود . قیام نوزدهم دی ماه سال 1356 این شهریکی از جرقه های نخستین برای اوج گیری انقلاب عظیم مردمی دربهمن ماه 57 بود .

نخستین بانک غیر دولتی :



در چنین روزی در سال 1328 ه ش نخستین بانک خصوصی ایران به نام بانک بازرگانی تاسیس شد. این بانک که درراستای سیاست های خصوصی سازی در ایران تشکیل شد اساس آن بر در یافت میزان معتنابهی بهره از مشتریان خود شکل گرفت . بانک یادشده در ساختمان سابق بانک شاهی انگلستان در میدان توپخانه شروع به کار کرد . پس از انقلاب اسلامی بانک ها بر اساس قانون اساسی به نهاد های ملی و دولتی تبدیل شدند و قانون بانکداری بدون ربا دقیقا در جهت اقتصاد دولتی وضع گردید . چندی پیش تاسیس بانکهای خصوصی در جمهوری اسلامی ایران با قواعد مشخص از سر گرفته شد که تابع قانون عام بانکداری در کشورند .



تولد خسرو گلسرخی :

در چنین روزی در سال 1323 ه ش خسرو گلسرخی شاعر ایرانی در رشت به دنیا آمد .او را یکی از شاعران تاثیر گذار بر نسل بعدی شاعران چپگرا دانسته اند. وی پس از مرگ پدر خود به همراه مادرش به شهر قم رفت. گلسرخی در سال 1341 ه ش به تهران آمد. وی روزها کار می کرد و در کلاس های شبانه درس می خواند. او بعدها به سرودن شعر پرداخت و اشعار و مقالات تند سیاسی و اجتماعی خود را در نشریات مختلف به چاپ رساند . دارای اندیشه های انقلابیون چپگرا(کمونیست) ودر مبارزه معتقد به مشی مسلحانه بود و به همین دلیل وی و کرامت دانشیان در سحرگاه بیست و نهم بهمن ماه 1352 در تهران به دستور بیدادگران رژیم آمریکایی شاه اعدام شدند. گلسرخی مدافعات خود را در بیدادگاه شاه با این شعر آغاز کـرد و در آن به بیان جنایات عمال رژیم پهلوی و خفقان اعمالی این رژیم در زبانی استعاری پرداخته است :

این کاج های بلند است

که در میانه جنگل

عاشقانه می خواند

ترانه سیال سبز پیوستن

برای مردم شهر

نه چشمهای تو ای خوبتر ز جنگل کاج

اینک برهنه تبرست

با سبزی درخت هیاهویت

***

این سوگوار سبز بهار

این جامه سیاه معلق را

چگونه پیوندی ست

با سرزمین من ؟

آن کس که سوگوار کـــرد خاک مـــرا

آیا شکست

در رفت وآمد حمل اینهمه تاراج ؟

***

این سرزمین من چه بی دریغ بود

که سایه ی مطبوع خویش را

بر شانه های ذوالاکتاف پهن کـــرد

و باغ ها میان عطش سوخت

و از شانه ها طناب گذر کـــرد

این سرزمین من چه بیدریغ بـــود

***

ثقل زمین کجاست ؟

من در کجای جهان ایستاده ام ؟

با باری از فریاد های خفته وخونین

ای سرزمین من !

من در کجای جهان ایستاده ام ؟

تاسیس حزب فاشیست موسولینی :



درچنین روزی در سال1919 میلادی حزب فاشیست ایتالیا به رهبری بنیتو موسولینی تاسیس شد. موسولینی در سال 1883 میلادی به دنیا آمد . وی پس از طی تحصیلات مقدماتی به روزنامه نگاری پرداخت اما این امر او را اقناع نکرد و خواست که بطور عملی وارد حوزه سیاست شود به همین دلیل تصمیم گرفت که اندیشه های خود را در قالب یک حزب سیاسی تحقق بخشد .

او در این دوره دست به تاسیس یک حزب ناسیونالیست افراطی زد که اعضای آن تمامی لباس سیاه به تن داشتند و به اعمال تروریستی دست می زدند. موسولینی در سال 1922 به مقام نخست وزیری ایتالیا رسید و در دوران زماداری خود کشورهای اتیوپی و آلبانی را متصرف شد . وی همچنین به یاری ژنرال فرانکو در اسپانیا شتافت و با هیتلر پیمان مودت منعقد ساخت و به این ترتیب پایه های فاشیسم را محکم کرد . فاشیسم موسولینی بر چند اصل استوار بود که از میان آنها می توان به وجود دیکتاتوری ایدئولوژیک و سیطره آن برفرد فرد اعضای حزب ، مقابله با کمونیسم ، سوسیالیسم واندیشه های چپ گرایانه ، مقابله با اندیشه های مردم سالارانه و آزادی بیان و پلورالیسم ، ایجاد وضعیت ترور و وحشت از طریق نظامی گری و سازماندهی توده ها در سازمانهای میلیتاریستی ، مقابله با یهودیان و یهودی زدایی از جامعه ، ایجاد ناسیونالیسم افراطی ، مخالفت با فرد گرایی و اعتقاد مفرط به روحیه جمع گرایی اشاره کرد. فرانتس نویمان می گوید: نهضت قاشیستی- نازیستی در طبقه متوسط اضطراب بر می انگیخت و آن اضطراب را در مجرای ویرانگری می انداخت. موسولینی پس از اتمام جنگ جهانی دوم به هنگام فرار به سویس به دست مبارزان ایتالیایی گرفتار آمد و در بیست و هشتم آوریل اعدام شد .

تقاضای صلح :

در چنین روزی در سال 1871 فرانسه خواستار صلح در برابر پروس شد . خلع سلاح فرانسه ، اشغال پاریس و اخذ مبلغ دویست میلیون فرانک غرامت ، از جمله شرایط آلمانی ها برای انعقاد پیمان صلح میان دو کشور بود. بیسمارک برای ایجاد وحدت کامل آلمان جنگ با فرانسه را لازم می دانست و لذا در پی اختلافاتی جزئی میان این دو کشور وی بر این امر مصمم شد. در نتیجه اختلافات در زمینه به سلطنت رسیدن پرنس لئوپولد در اسپانیا ، خشم دولت فرانسه برانگیخته شد و فرانسه به پروس اعلان جنگ کرد .

نبرد اوکیناوا :

در چنین روزی در سال 1945 و در جنگ جهانی دوم نبرد " اوکیناوا " میان دو کشور ایالات متحده آمریکا و ژاپن

درگرفت. در این نبرد آمریکا با استفاده از بمب افکن های خود ماشین جنگی ژاپن را از گردونه خارج ساخت و خود را فاتح میدان نبرد کرد .

آغاز به کار پارلمان انگلستان :

در چنین روزی در سال 1265 میلادی و در دوران سلطنت هانری سوم ، پارلمان انگلستان شروع به کار کرد .

توقیف کشتی پوئبلو :

درچنین روزی درسال 1968 میلادی کره شمالی ، یک کشتی آمریکایی با نام پوئبلو را بازدداشت کرد. گفته می شود کشتی یادشده مشغول فعالیت های جاسوسی بوده است . در این میان کره شمالی تمامی سرنشینان این کشتی را نیز دستگیر کرد . این امر به یک موضوع لاینحل در روابط دیپلماتیک دو کشور تبدیل شد .

تقسیم دوباره لهستان :

درچنین روزی در سال 1793 میلادی ، آلمان و روسیه کشور «لهستان» را برای دومین بارتقسیم کردند .

پرتلفات ترین زلزله جهان :



درچنین روزی در سال1556 میلادی ، بزرگ ترین زلزله جهان از نظر میزان تلفات در شن سی چین رخ داد. در این زلزله مهیب بیش از 830 هزار تن از شهروندان چینی، جان خود را از دست دادند .

آتشفشانی در فیلیپین :

درچنین روزی در سال 1911میلادی بیش از سه هزار تن ازمردم کشور فیلیپین بر اثر آتشفشانی کوه اسکانداهو جان خود را از دست دادند . همچنین بر اثر این آتشفشانی منطقه تحت پوشش به کلی از بین رفت .

طرح پایان جنگ :

در چنین روزی در سال 1973 میلادی ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا ، خواستار پایان جنگ میان دو کشور آمریکا و ویتنام شد . این درخواست به دلیل تلفات زیاد انسانی ارتش آمریکا در ویتنام بود که مخالفت های گسترده ای را در این کشور بر انگیخته بود و مردم آمریکا خواستار پایان جنگ وخروج سربازان آمریکایی از ویتنام شدند.

تولد جان بارکلی :

در چنین روزی در سال 1582 میلادی جان بارکلی شاعر مشهور اسکاتلندی دیده به جهان گشود. او اشعار خود را به زبان لاتین می سرود. "آرجنیس" عنوان مهمترین اثر اوست .

تولد استاندال :

در چنین روزی در سال 1762 میلادی استاندال که نام اصلی وی مری هنری بیل است ، دیده به جهان گشود. "سرخ و سیاه" عنوان مهمترین اثر اوست . وی پس از طی تحصیلات مقدماتی عازم پاریس شد . پس ازآن که قدرت به ناپلئون رسید، استاندال وارد ارتش شد و چندین سال در ارتش مشغول فعالیت بود . وی پس از آن به پاریس برگشت و در این زمان به نگارش آثار ادبی مشغول شد. استاندال که تقریبا در اواسط عمر به رمان روى آورد ( چهل و هفت‏ساله بود که اولین شاهکار خود را به نام سرخ و سیاه در سال 1830 میلادى خلق کرد)، از سال1822 میلادى به‏ بعد، در نقش روزنامه‏نگار سیاسى، با نوشتن سلسله‏مقاله‏هایى با عنوان « نامه‏هایى از پاریس‏» که در نشریه‏هاى مختلف لندن به چاپ مى‏رسید، کارآموزى مى‏کرد. وی پس از آن آثار مشهور خود با نامهای « راهبه کاسترو»، « آرناس»، « راسین و شکسپیر»، «گردش‌های رم»، « زندگی آیدن و موزاروستاز»، « زندگی روسینی»، « وقایع ایتالیا»، « زندگی ناپلئون» و « معبد پارم» را به رشته تحریردر آورد . او در سال 1842 میلادی به علت سکته قلبی فلج شد وسرانجام در گذشت. رمان سرخ و سیاه ، همه جریانات معاصر را به تصویر مى‏کشد: کشمکشهاى اشرافیت فرتوت براى تثبیت دوباره اقتدار خود پس از رویدادهاى مصیبت‏ بار انقلاب سال 1789، رونق مجدد واپسگرایى به پیشگامى ژزوئیت‏ها و تهدید جدید ثبات اجتماعى از سوى قشر جوانان تحصیلکرده و بلندپرواز اما تنگدست کشور که در قهرمان رمان استاندال به نام ژولین سورل تجسم یافته است.

تولد ادوارد مانه :

در چنین روزی در سال 1832 میلادی مانه نقاش مشهور فرانسوی دید به جهان گشود . او به سبک امپرسیونیسم نقاشی می کرد. "برروی درخت" عنوان مهمترین اثر اوست . امپرسیونیست ها به نوعی از شناخت دست یافته بودند و طبیعت را از منظر خود تصویر می کردند . نقاشان این سبک بدون دقت در کپی نقوش طبیعی ، لحظه های زندگی را با رنگ های در خشان ، تند و زنده ترسیم می کردند .

تولد سرگئی آیزنشتاین :

در چنین روزی در سال 1898 میلادی سرگئی آیزنشتاین فیلمساز روسی دیده به جهان گشود ." رزمناو پوتمکین "، " اکتبر" و "اعتصاب " عنوان های مهمترین آثار اویند. آثار آیزنشتاین هر یک شاهکار هنر تدوین در سینماست. او تدوین موازی را در رزمناور پوتمکین به شیوه ای کاملا بارز و ماهرانه انجام داده است .

تولد هد یکی یوکاوا :

در چنین روزی در سال 1907 میلادی یوکاوا فیزیکدان برجسته ژاپنی به دنیا آمد. وی در سال 1949 جایزه نوبل را در رشته فیزیک از آن خود کرد .

تولد ژان پلانی :

پلانی شیمیدان توانمند کانادایی در چنین روزی در سال 1929 میلادی به دنیا آمد. وی در سال 1986 میلادی جایزه نوبل را از آن خود کرد .

تولد درک والکوت :

والکوت نویسنده و شاعر مشهور آمریکایی در چنین روزی در سال 1930متولد شد. "اومروس" عنوان مهمترین اثر اوست . وی در سال 1992 میلادی جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد .

اتحاد اوترخت :

در چنین روزی در سال 1579 میلادی پیمان اوترخت امضا شد. طبق مفاد این پیمان جمهوری پروتستان های دوچ تشکیل می شد .

معاهده ضد آلمانی :

در چنین روزی در سال 1631 میلادی دو کشور فرانسه و سوئد معاهده ضد آلمانی امضا کردند .

قتل عام سرخپوستان :

در چنین روزی در سال 1870 میلادی ارتش آمریکا 140 زن و کودک سرخ پوست را در مونتانای آمریکا قتل عام کرد .

پایان خشونت ها در کنگو :

در چنین روزی در سال 1908 میلادی دو کشور ایالات متحده آمریکا و بریتانیا ، خواستار پایان خشونت ها در کنگو شدند .

کشتار چهار هزار کشاورز معترض :

در چنین روزی در سال 1932 میلادی دولت ال سالوادور بیش از چهار هزار تن از کشاورزان معترض این کشور را اعدام کرد. این افراد نسبت به وضعیت معیشتی خود و کوتاهی دولت نظامی در رفع مشکلات آنها معترض بودند .

اورشلیم پایتخت رژیم صهیونیستی

در چنین روزی در سال 1950 میلادی کنشت(مجلس) رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد که بیت المقدس ( اورشلیم ) پایتخت اسراییل است. اما به دلیل مخالفت های گسترده مسلمانان کشورهای مختلف هنوز موفق به اجرای این توطئه وانتقال پایتخت به این شهر نشده است.

ونزوئلا و قانون اساسی :

در چنین روزی در سال 1961 میلادی ونزوئلا دارای قانون اساسی شد .

تشکیل نخستین اتحادیه عرب :

در چنین روزی در سال 1962 میلادی کشورهای لیبی ، مراکش ، الجزایر و تونس نقشه اتحادیه عرب مغرب را طرح ریزی کردند .

نخستین مجله زنان :

در چنین روزی در سال 1974 میلادی نخستین مجله زنان جهان با نام داستان ( استوری ) بر روی پیشخوان روزنامه فروشی های آمریکا قرار گرفت .

تشکیل نخستین دولت کارگری :

در چنین روزی در سال 1924 میلادی نخستین دولت کارگری در انگلیس تحت ریاست رمزی مک دونالد تشکیل شد .

ممنوعیت استفاده از اسپری :

در چنین روزی درروزی در سل 1978 میلادی سوئد به عنوان نخستین کشور جهان استفاده از اسپری های افشانه را در کشورش ممنوع کرد. این اسپری های حاوی ذرات آئروسل هستند که برای محیط زیست انسان ها بسیار مضر تشخیص داده شده اند .

درگذشت سالوادور دالی :





درچنین روزی درسال 1989 میلادی سالوادور دالی نقاش مشهور سورئالیست در سن هشتاد وچهار سالگی درگذشت . دالی در نقاشیهایش از شیوه خاصی بهره می گرفت که آن را اشیای رؤیایی نقاشی شده با دست می نامید . در این شیوه او از سبک های سنتی چون واقع نمایی برای نمایش دنیایی آشفته، وهم آمیز و رویایی استفاده می کرد. می توان گفت اصولی چون : آفریدن واقعیتی تخیلی از عناصر درون بینی ، رؤیا، خاطرات و کج نماییهای روان شناختی از جمله دل مشغولی های وی است . او از دل اشیاء پیش پا افتاده تصاویری کابوس وار به وجود می آورد .



دالی در نخستین نقاشیهای خیال پردازانه اش تمام آثار نفوذ کوبیسم ، کلاسی سیسم و امپرسیونیسم را دور ریخت و سبک خیال پردازانه خاص خودش را به کار گرفت .تابلوی" خون از عسل شیرین تراست " عنوان یکی از مهمترین آثار اوست . پایداری حافظه ، اختراعات هیولاها ، عیسی بر صلیب و شام واپسین از دیگر آثار اویند .