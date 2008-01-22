به گزارش خبرنگار مهر، علی دهباشی نماینده هیئت امنای بنیاد محمدعلی جمال زاده از انتشار تعدادی از آثار مرتبط با این نویسنده تا پایان سال خبر داد.

به گفته وی، مجموعه یادداشتها، نامه ها و مقالات محمدعلی جمال زاده به زودی برای اولین بار و به کوشش وی منتشر می شود. نامه ها شامل شش جلد است و یادداشتها و مقالات نیز در مجلداتی جداگانه عرضه خواهد شد.

جلد اول یادداشتها توسط سوسن اصیلی آماده می شود. جلد دیگری از یادداشتهای جمال زاده درباره موضوعات ادبی و تاریخی و برگرفته از مقالات وی در دوران فعالیت در روزنامه کاوه است که جمال زاده طی آن دوران با نام مستعار "شاهرخ" مقالاتی را منتشر می کرد. همچنین مقالات تاریخی او درباب مسائل تاریخی در مجلدی جداگانه آماده انتشار می شود. علی دهباشی علاوه بر این دو کتاب، مقالات ادبی پدر داستان نویسی ایران را نیز (شامل نقدهای او بر آثاری چون کلیدر، سووشون، مدیر مدرسه، بوف کور، تنگسیر و...) در دست انتشار دارد.

جلد اول یادداشتها و همچنین سه جلد از نامه ها تا پایان سال منتشر می شود. ضمن اینکه مجلد مربوط به مقالات دوران روزنامه کاوه نیز هم اینک آماده انتشار است. علی دهباشی در سالهای اخیر ویراستار منتخب هیئت امنای بنیاد مربوطه برای چاپ آثار جمال زاده بوده که تاکنون 14 جلد از کتابهای وی را منتشر کرده است.

محمدعلی جمال زاده در سال 1274 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. وی فرزند سید جمال‌الدین واعظ اصفهانی بود. او نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه ایرانی را تحت عنوان "یکی بود یکی نبود" در سال 1300 در برلین منتشر کرد که به همین دلیل وی را آغازگر سبک واقع‌گرایی در نثر معاصر فارسی و نیز پدر داستان کوتاه ایرانی می دانند.