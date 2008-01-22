به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز - معاون فرهنگی وزیر ارشاد - گفت: مسابقه سراسری داستان کوتاه دفاع مقدس اهداف مختلفی در نظر دارد که شناسایی استعدادها و زمینه چاپ آثار نویسندگانی که فرصت چاپ آثار خود را ندارند از اهداف مهم این مسابقه می‌تواند باشد.

وی ادامه داد:‌ در مسابقه داستان کوتاه دفاع مقدس اقدامات پس از اتمام مسابقه بسیار مهم است، به گونه‌ای که پس از شناسایی افراد برگزیده باید زمینه را برای کارهای بعدی آنها فراهم کنیم و اجازه بدهیم که استعدادهایشان شکوفا بشود، در غیر این صورت این مسابقه در حد چاپ چند مجموعه داستان کوتاه باقی می‌ماند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به ارزش مادی جوایز را بیشتر دغدغه نویسندگان حرفه‌ای دانست و گفت: نویسندگان جوان و نوقلم معمولا به میزان جایزه در مسابقه توجه ندارند و بیشتر به دنبال محلی برای عرضه آثارشان هستند، در حالی که ارزش مادی جوایز برای نویسندگان حرفه‌ای مهم است.

وی افزود: طراحی مسابقه و اهداف در نظر گرفته شده بسیار مهم است. گاهی به دنبال این هستیم که مجموعه‌ای که در انتها چاپ می‌شود شامل آثار فاخری باشد؛ در این صورت هر چه ارزش جوایز در نظر گرفته شده بیشتر باشد نویسندگان حرفه‌ای بیشتری هم راغب به شرکت در آن هستند و این مقصود بهتر حاصل می‌شود.

پرویز تاکید کرد: اما اگر می‌خواهیم واقعا در ادبیات کوتاه دفاع مقدس زمینه‌ساز فردایی روشن شویم باید به کشف استعدادها، شناسایی و حمایت از آنها قدم‌های موثری برداشته شود و راه را برای این نسل جوان و گمنام هموار سازیم.

وی به نسلی که جنگ را از نزدیک ندیده‌اند و می‌خواهند از جنگ بنویسند گفت: نوشتن درباره هر موضوعی به تجربه شخصی و یا دیدن تجربه‌های دیگران ختم می‌شود و در مورد دفاع مقدس بهترین راه برای این نسل رجوع به مدارک، اسناد و شنیدن صحبت‌های رزمندگان و کسانی است که جنگ را از نزدیک لمس کرده‌اند.