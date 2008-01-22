انتظار کسب 5 سهمیه المپیک دیگر را داریم / 10 دونده به مسابقات قطر می روند

سیدمصطفی کریمی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه فدراسیون، دوندگان ما اواخر این هفته با احتساب رکوردهای در نظرگرفته شده از سوی فدراسیون درمسابقات باشگاهی کشوری وانتخابی داخل سالن آسیا و جهان شرکت می کنند. پیش بینی می کنیم 3 تا 5 نفر از جمله مرادی، مهاجر شجاعی، شاهرخی، سپهرزاد ، ارزنده و بوعذار بتوانند به رکورد ورودی جهانی رسیده و عازم مسابقات اسپانیا شوند. برای مسابقات داخل سالن قطر نیز احتمال حضور 8 تا 10 دونده زن و مرد وجود دارد .

وی با بیان اینکه درمسابقات آسیایی قطر شانس کسب مدال زنان کمتر از مردان است، اظهار داشت: امیدواریم با در نظرگرفتن سطح آمادگی ورزشکاران راه یافته به مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا در دوحه بتوانیم شاهد کسب چند مدال باشیم. قطعا دوندگانی که ورودی این دیدارها را بیاورند، شانس قرارگرفتن در بین سه نفر اول را دارند.

کریمی با اشاره به کسب 5 سهمیه ورودی المپیک توسط دوندگان ایرانی در پکن افزود: برنامه ریزی برای مسابقات داخلی و خارجی به نحوی انجام شده که انتظار داریم با در نظر گرفتن سطح آمادگی دوندگان 5 سهمیه دیگر را نیز بگیریم. سپهرزاد در دهگانه شرایط خوبی داشته و امتیازات نزدیکی تا رکورد ورودی دارد. در پرش طول ارزنده فاصله کمی تا رکورد مورد نظر ثبت کرده است.

وی ادامه داد: شاهرخی در پرتاب وزنه، بوعذار در 400 متر، و حتی ربانی در پرش با نیزه امتیازات بسیار نزدیکی تا ورودی المپیک داشته و از شانس های ما برای حضور در المپیک پکن هستند.

رقابتهای دوومیدانی داخل سالن قهرمانی باشگاه های کشور و انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا در قطر و قهرمانی جهانی دراسپانیا چهارم و پنجم اسفند ماه در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود.