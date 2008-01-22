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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۹

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اولین جلسه ستاد برگزاری مسابقات تشکیل شد

اولین جلسه ستاد برگزاری مسابقات تشکیل شد

با تشکیل ستاد برگزاری بیستمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر کار برگزاری این مسابقات رسما" آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه نزدیک به 20 روز دیگر بندرعباس میزبان بیستمین دوره رقابتهای بین المللی جام فجر خواهد بود اولین جلسه ستاد برگزاری این رقابتها روز گذشته در سالن خانه تکواندو تشکیل شد.

اولین جلسه که به ریاست سید محمد پولادگر برگزار شد بیشتر به تقسیم وظایف اختصاص داشت و اینکه مقرر شد اعضای ستاد کلیه نیازهای خود را برای هرچه بهتر برگزار نمودن این مسابقات در جلسه بعدی که فردا تشکیل خواهد شد ارائه دهند. در این جلسه سید حسین عباسی به عنوان دبیر ستاد و جمشید سهرابی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون و رئیس هیات تکواندو تهران به عنوان دبیر ستاد به اعضا معرفی شدند.

مجتبی نظم ده معاونت فنی و مرتضی سراج هم معاونت اجرایی مسابقات را برعهده خواهند داشت. بیستمین دوره رقابتهای بین المللی جام فجر طی روزهای 20 و 21 بهمن ماه در بندرعباس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 624974

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