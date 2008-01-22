حسینی:ایران آماده میزبانی اجلاس کنفرانس اسلامی/ مذاکره با عراق برای لایروبی/ استعفای متکی صحت ندارد

به گزارش خبرنگارمهر، سید محمد علی حسینی در ابتدای نشست هفتگی روز دوشنبه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به اوضاع فاجعه بار غزه و بسته شدن تمامی راه های منتهی به این شهر، گفت: اوضاع غزه نتیجه کنفرانس پاییزی آناپولیس است، از کشورهای منطقه و سازمان های بین المللی می خواهیم که فکری به حال مردم غزه و اوضاع فاجعه بار آن بکنند.

وی تصریح کرد: باید سازمانهای بین المللی و نهادهای مربوط، تحرک بیشتری داشته باشند، قطعا رژیم صهیونیستی در مقابل فضایی که توسط نهادهای بین المللی و کشورهای جهان ایجاد شود، مجبور است که به خواست جامعه بین المللی تن در دهد.

حسینی در پاسخ به سئوالی که تشدید خشونت و ترور از جانب رژیم صهیونیستی را مرتبط با انتشار قریب الوقوع گزارش وینوگراد عنوان کرد، گفت: رژیم صهیونیستی برای انجام جنایت های خود دنبال بهانه یا در انتظار چیزی نبوده است و هرگاه که احساس کرده فضا آماده است در پرتو حمایت های آمریکا، جری شده و فشار علیه فلسطینی ها را افزایش داده است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد احتمال کمک تسلیحاتی کشورهای اسلامی به مردم فلسطین، گفت: همه کشورهای منطقه و نهادهای بین المللی باید کمک کنند تا محدودیت و محاصره غزه شکسته شود.

تاریخ نامعلوم سفر احمدی نژاد به عراق

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص سفر احمدی نژاد به عراق، همین پاسخ را داد و گفت: سفر روسای جمهوری و روسای کشورها، یک امر طبیعی است، هنوز تاریخ و زمان مشخصی برای سفر رئیس جمهور به عراق در نظر گرفته نشده است، این گونه سفرها نیازمند مقدمات لازم است.

حسینی همچنین در مورد مذاکره ایران و عراق در مورد معاهده 1975 الجزایر گفت:ما اعلام کرده ایم که روزهای 29 و 30 بهمن آماده استقبال از هیات عراقی هستیم تا جلسه دفتر هماهنگی های مشترک در مورد مسائل لایروبی اروند در چارچوب معاهده 1975 الجزایر را برگزار کنیم.

هرگونه اقدام علیه مقدسات ادیان الهی "جرم" تلقی شود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در مورد اهانت یک فعال حزبی اتریشی به مقدسات اسلامی گفت:این سخنان را به شدت محکوم می کنیم و سخنانی غیرقابل قبول بود، صدراعظم و وزیرخارجه و رئیس جمهوری اتریش و رهبران مسیحی این کشور، این سخنان را محکوم کردند.

حسینی تصریح کرد:تهمیدات لازم در این زمینه باید اندیشیده شود و هرگونه اقدام علیه مقدسات ادیان الهی "جرم" تلقی شود تا در آینده شاهد تکرار این موارد نباشیم.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان همچنین به فیلم موهنی که اخیرا در هلند پخش شده است، اشاره کرد و گفت: اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده و سفیر ما ملاقات های متعددی را انجام داده است، مسئولان هلندی نیز با اینگونه اقدامات مخالفند، ما از مسئولان هلندی می خواهیم که برخوردهای مناسبی با کسانی که به مقدسات اسلامی توهین می کنند، انجام دهند.

حسینی اظهار داشت: باید با اقدامات مناسب، برای تفاهم و همگرایی میان فرهنگ ها، تمدنها و ادیان اقدام کرد.

آزمایش موشکی رژیم صهیونیستی، بهانه ای برای تجدید روحیه

حسینی در پاسخ به سئوالی در مورد آزمایش موشکی رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی برای تقویت روحیه سربازان شکست خورده در جنگ سی و سه روزه، این اقدامات را انجام داده است و این رژیم در شرایطی نیست که بتواند تهدیدی علیه دیگران باشد.

تداوم همکاری های ایران و آژانس

وی در پاسخ به سئوالی در مورد مهلت چهار هفته ای ایران برای رفع مسائل باقی مانده با آژانس، گفت: همکاری ها با آژانس روند خوبی را دارد که در حال طی شدن است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد سئوالات آژانس در خصوص سانتریفیوژهای جدید گفت: مقامات آژانس اطلاعاتی در مورد نصب سانتیفیوژها می خواستند که در اختیارشان قرار دادیم.

حسینی در مورد افزایش طرفهای مذاکره کننده هسته ای در چارچوب 1+5 گفت: پیشنهادات جدید باید مورد بررسی قرار گیرد.

اصحاب رسانه جایگاه حساس وزارت خارجه را درک کنند

حسینی با رد شایعات مربوط به درگیری های اداری و اختلاف در وزارت خارجه، گفت: از اصحاب رسانه درخواست می کنیم به دلیل جایگاه حساس وزارت خارجه در مسائل ریز اداری وزارت خارجه دخالت نکنند، ضمن اینکه مسائل اداری وزارت خارجه در چارچوب وظایف اداری تعامل خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: مسئله استعفای متکی به هیچ وجه صحت ندارد.

تشکیل کمیته مشترک نظامی ایران و آمریکا موضوعیت ندارد

خبرنگاری از حسینی در مورد پیشنهاد تشکیل " کمیته مشترک نظامی بین ایران و آمریکا" به منظور عدم تکرار حوادث تنگه هرمز، سئوال کرد که وی پاسخ داد: این پیشنهاد و نظر یک روزنامه نگار آمریکایی بود و نظر مسئولان رسمی آمریکایی نبود، ضمن اینکه دو کشور روابط دیپلماتیک ندارند تا بخواهند چنین کمیته ای تشکیل دهند، به نظر ما همان التزام عملی به قوانین حقوق بین الملل برای حل مسائل کافی و راهگشا است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در زمان و مکان دور چهارم گفتگوهای ایران و آمریکا گفت: هر وقت زمان دقیق آن قطعی شود اعلام می کنیم.

حسینی در مورد اظهار نظرهای متناقض مقامات آمریکایی در خصوص ایران گفت: این اظهارنظرها ناشی از سردرگمی مزمن مقامات آمریکایی است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در مورد انگشت نگاری از اتباع آمریکایی ، به اقدام متقابل آمریکایی ها اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هم تدابیری را در دست بررسی دارد که اعمال خواهد کرد.

واکنش به قطعنامه سوم

حسینی در پاسخ به سئوالی در مورد اجلاس 1+5 در برلین، گفت: بعضی از کشورها علیرغم تاکید مدیرکل آژانس مبنی بر عدم انحراف ایران و حتی گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا و همکاری های گسترده ایران با آژانس که منجر به نتایج فعلی شده است، هیچ تغییری در دیدگاه خود انجام نداده اند و این واقعیت ها هیچ تاثیری بر رویکرد آنان نداشته است،این نشان می دهد که آنها به دنبال بهانه جویی هستند و اهمیتی برای مسائل فنی و حقوقی قائل نیستند.

وی افزود: این گونه رویکردها هیچ نتیجه ای ندارد و خود این کشورها از تحریم ایران، ضرر خواهند کرد، ضمن اینکه ما روند همکاری ها با آژانس را ادامه خواهیم داد.

آمادگی تهران برای میزبانی اجلاس فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی

سخنگوی دستگاه دپبماسی کشورمان در مورد اجلاس فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی برای رسیدگی به اوضاع غزه گفت: ایران آماده میزبانی کشورهای اسلامی در خصوص مسائل غزه است و هر محلی که این سازمان با رایزنی به آن برسند در بهترین سطح شرکت خواهیم کرد.

توسعه روابط با لیبی مانع از پیگیری سرنوشت امام موسی صدر نیست

به گزارش مهر، حسینی در پاسخ به سئوالی درباره توسعه روابط با لیبی نیز گفت: روابط ما با لیبی رو به توسعه است، سفر آقای داووی به این کشور، در پاسخ به سفر نخست وزیر لیبی به ایران بود.

وی با تاکید بر اینکه توسعه روابط با لیبی مانع از سرگیری پرونده امام موسی صدر نیست، گفت:موضوع تعیین سرنوشت امام موسی صدر همواره در دستور کار مذاکرات ما بوده است و در این سفر هم بطور مفصل بدان پرداخته شده است.

نتایج سفر جلیلی به چین

خبرنگاری از حسینی در مورد نتایج سفر جلیلی، دبیرشورای عالی امنیت ملی به چین سئوال کرد که وی گفت: مسائل دوجانیه و موضوع هسته ای از جمله رایزنی هایی بود که جلیلی در این سفر انجام داد و ما با سایر کشورها نیز چنین رایزنی هایی را داریم.

حسینی گفت: ما در موضوع هسته ای ، شاهد مواضع واقع بینانه تری از سوی چین و روسیه هستیم.

حضور نظامی فرانسه در خلیج فارس علیه ایران نیست

حسینی در پاسخ به سئوالی در مورد حضور نظامی فرانسه در منطقه خلیج فارس و ایجاد پایگاه در امارات، گفت: این موضوع، موضوع جدیدی نیست و قرارداد ایجاد این پایگاه نظامی در سال 1995 بسته شده بود و طرفین اعلام کرده بودند که این پایگاه، علیه کشور ثالثی نیست.

روابط ایران و مصر در راه "عادی سازی"

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به روند عادی سازی روابط ایران و مصر نیز گفت: رایزنی ها در این خصوص ادامه دارد و نتایج مطلوبی هم دربر داشته است، در این راستا، پیگیری های در سطوح مختلف انجام می شود، امیدواریم این اراده سیاسی دو طرف، اجرا شود.

وی تصریح کرد: اختلافات ما قابل حل است ولی آمریکایی ها دائما تلاش می کنند از همگرایی کشورهای منطقه جلوگیری کنند، ولی با همه این تلاشها، شاهد رشد چشمگیر همکاری ها بوده ایم.

تصمیمات دولت عراق مورد احترام جمهوری اسلامی است

وی در خصوص موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین سرنوشت منابع نفتی کرکوک هم گفت: این موضوع موضوعی داخلی است و به ملت و دولت عراق مربوط می شود و ما به تصمیم دولت و ملت عراق در این خصوص، احترام می گذاریم.

تحریم بانکی ایران شایعه است

حسینی با رد اخباری که پیرامون پیوستن بانک های بحرین به تحریم های اتخاذ شده علیه کشورمان، گفت: مدیر اجرایی همان بانک بحرینی این خبرها را تکذیب کرده بود.

وی افزود: صاحبنظرات کشورهای غربی می دانند که آثار تحریم به ضرر آنها است.

تلاش مشترک وزارت خارجه و نفت برای حل مشکل گاز

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به مشکل ایجاد شده در صدور گاز از ترکمنستان به ایران، گفت: در قرارداد ایران و ترکمنستان این مسائل پیش بینی شده است و طرف قرارداد می تواند در این خصوص شکایت کند، اما ما در تلاشیم قبل از این مرحله ، مشکل را حل کنیم و تلاش های مشترک وزارت نفت و خارجه در این راستا ادامه دارد تا قرارداد 25 ساله دو کشور اجرا شود.

برای گزارش های سیاسی ارزش قائل نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، حسینی در مورد گزارش اخیر حقوق بشری کانادا و حذف نام آمریکا از فهرست شکنجه گران گفت: این گزارشها منشاء سیاسی دارد و بر پایه مستندات بی اساس است که حتی برخی از این مستندات، مربوط به اظهارات اعضای گروهک های تروریستی می شود و ما اساسا برای این نوع گزارش ها ارزشی قائل نیستیم.