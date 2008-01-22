التزام به قواعد دادرسی منصفانه باید فصل الخطاب قضات باشد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی در جمع مسئولان، قضات و کارکنان دادگستری استان زنجان رسالت اجرای عدالت و احقاق حق و صیانت از کرامت و حفظ حقوق عامه را از جمله خطیرترین وظایف حاکمیت اسلامی دانست.

وی افزود: ارتقای امنیت اجتماعی و حفظ کیان خانواده و حریم جامعه، فصل تنازعات و حل تخاصمات و رسیدگی به امور حسبیه که نیازمند توجه ویژه حاکمیت است از جمله وظایفی است که قانونگذار اسلامی برعهده قوه قضائیه گذاشته و همه کارکنان دستگاه قضایی باید در جهت حسن انجام امور و جلب اعتماد مردم به دستگاه قضایی و ارتقای خروجی دستگاه قضایی اهتمام ورزند.

آیت الله دری نجف آبادی قضاوت را شعبه و شاخه ای از مقام ولایت، نبوت و رسالت عنوان و تصریح کرد: این جایگاه خطیر باید توسط اشخاصی خبیر، متعهد، فرهیخته، امانتدار، صاحب تشخیص و دارای قابلیت تکشف امور احراز شود و حکومت اسلامی تلاش کند زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برای حل خصومتها در جامعه مهیا شود.

وی تاکید بر اصل پیشگیری در تمای سطوح را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور دانست و خاطر نشان کرد: باید برای پیشگیری از جرم برنامه ریزی شود و از پیشگیری اجتماعی، ساختاری و قضایی تا گسترش شوراهای حل اختلاف و داوری ها گامهای بلند جهت کاهش تراکم پرونده ها و جلوگیری از تشکیل پرونده های فاقد ماهیت قضایی برداشته شود تا کیفیت فدای کمیت نشود و دستگاه قضایی به کار اصلی خود بپردازد .

دری نجف آبادی با اشاره به قابلیتهای استان زنجان اظهار داشت: تلاش در جهت کاهش اطاله دارسی، زندان زدایی و عطف توجه به کیفیت پرونده ها و تلاش در رسیدگی به امور و تنظیم پرونده ها به عنوان یک ضرورت مد نظر قرار گیرد و استان به عنوان یک الگو در جهت تحقق سیاستهای کلان دستگاه قضایی نمونه باشد.

دادستان کل کشور با اشاره انتخابات مجلس هشتم برگزاری موفق و سالم انتخابات را ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد: با تشریک مساعی هدفمند ارگانهای ذیربط و حضور پرشکوه و فعالانه مردم در امر انتخابات، مجلسی آبرومند و با عظمت برای دوره هشتم پیش رو داشته باشیم.

دری نجف آبادی با اشاره به فرازهایی از رساله حقوق امام سجاد (ع) تصریح کرد: حق حاکمیت به معنای وسیع کلمه که مشتمل بر قضاوت و سیاست تامین امنیت می شود بافت و پیکره اصلی حقوق اساسی در جامعه است و امام سجاد (ع) در 50 فصل ارائه شده در این رساله ارزشمند بر اجرای این وظایف سترگ و تکالیف خطیر تاکید می فرمایند.

دری نجف آبادی دادرسی منصفانه و ظابطه مند را وظیفه خطیر قضات و نظام دادرسی دانست و یادآور شد: قاضی باید مقید به اجرای عدالت و ملتزم به اصل بی طرفی باشد و در تمامی شئون رسیدگی قضایی میزان الموازین عدالت را معیار قضاوت قرار دهد و جو سازیها و تهدیدها در رای و نظر وی بی تاثیر باشد.