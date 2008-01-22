دامنه حضور احزاب در جامعه باید تقویت شود

محمود رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: باید دامنه حضور احزاب را در جامعه تقویت و از آنان خواست تا برای اداره جامعه برنامه ارائه کنند و مردم با مراجعه به برنامه های مدون احزاب، آنان را مورد بررسی، نقد، تحلیل و در نهایت انتخاب کنند.

وی اظهار داشت: نمی توان و نباید به دنبال تحمیل ائتلافها بر یکدیگر بود و باید احزاب مواضع اصولی خود را در آستانه انتخابات در معرض انتخاب مردم قرار دهند و این مردم هستند که میزان توانمندی و ظرفیت انجام برنامه های یک جریان را بررسی و در صورت تائید آن را منتخب خود قرار می دهند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: ممکن است لیست انتخاباتی اعتماد ملی در برخی استانها از پشتوانه کمتری برخوردار باشد اما نفس حضور حزبی در عرصه انتخابات و حرکت بر مبنای تعادل و تعامل می تواند از شاخصه های بهره مندی از توسعه در کشور باشد و باید با استقبال از رسمیت تابلوها و سرلیستها در هر منطقه از کشور، روند حرکت مدون و اصولی جامعه را سامان داد.

رئوفی با اشاره به فرصت ویژه انتخابات برای گروه ها و احزاب برای معرفی خود و برنامه هایشان به مردم، عنوان کرد: پس از بررسی صلاحیت ها اعتماد ملی قادر خواهد بود لیست نهایی خود را که به عنوان اولین تجربه انتخاباتی حزب است به مردم ارائه و وزنه اجتماعی خود را مورد سنجش قرار دهد.

وی در خصوص وضعیت اعتماد ملی در هرمزگان نیز بیان داشت: لیست اعتماد ملی هرمزگان هنوز نهایی نشده است و باید منتظر بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان بود اما ممکن است در معرفی لیست با تعدادی کمتر از پنج نفر مورد نیاز نمایندگی، این لیست در هرمزگان نهایی شود.

دبیر حزب اعتماد ملی هرمزگان از لزوم حضور نخبگان در عرصه مدیریت جامعه به عنوان نیاز اساسی جامعه یاد کرد و گفت: باید زمینه های حضور دانشگاهیان را در جامعه تقویت و با ایجاد پختگی در جنبشهای مبتنی بر علم، میزان حضور آنان را در جامعه افزایش داد.