دهه فجر و محرم موقعیت مناسبی برای بازنگری پیوندهای دو انقلاب عظیم است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان، صبح امروز در نشستی با کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت قریب به سه دهه، دستاوردهای بسیار بزرگی در سطح جهان داشته است.

وی تقارن دهه فجر و ماه محرم را فرصت مناسبی برای تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی و بیان تاثیر فرهنگ عاشورایی و قیام حسینی بر شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گرفته، وحدت جامعه مهمترین عامل تداوم انقلاب است.

افضلیان در ادامه عاشورای حسینی را تفسیر آیات قرآن و کلام وحی دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی سخنوران صحنه عاشورا را به یک درگیری نظامی محدود می کنند در حالی که حقیقت کربلا چیز دیگری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جهان اسلام محتاج آگاهی و معارف اهل بیت است، یادآور شد: امید می رود با همت مردم و عنایات خاص پروردگار در این تقارن ارزشمند ایام محرم و دهه فجر به اهداف امام حسین(ع) و امام راحل(ره) نزدیک تر شویم.