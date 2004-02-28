آمادگي ايران براي حضور گسترده تر كره جنوبي در فعاليتهاي عمراني كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري در اين ديدار با اشاره به سطح خوب روابط بين ايران و كره جنوبي گفت: خوشبختانه كره جنوبي سابقه خوبي در ايران دارد و مديران و متخصصان ما نگرش خوبي نسبت به متخصصان و شركتهاي كره اي دارند و ايران مي تواند به لحاظ جايگاه ويژه اي كه در خاورميانه دارد، شريك خوبي براي كره جنوبي در اين منطقه باشد.

وزير كشور در ادامه مباحثي چون شهرسازي، امور مربوط به ساختمان، ساخت آزاد راه، گسترش خطوط راه آهن و مترو و احيا و مرمت بافتهاي فرسوده شهري در ايران را از مواردي ذكر كرد كه شركتهاي آسيايي و اروپايي شركت كرده و در صورت داشتن شرايط لازم، در اين موارد به فعاليت بپردازند.

موسوي لاري در ادامه از كمكهاي كره جنوبي به زلزله زدگان بم تشكر وتصريح كرد: مهم ترين مسئله در بم در حال حاضر اسكان موقت زلزله زدگان پيش از آغاز فصل گرما در اين منطقه است.

در اين ديدار وزير ساختمان و حمل و نقل كره جنوبي نيز اعلام كرد كه كشورش آماده ارسال چهار ميليون دلار كمك به زلزله زدگان بم است.

كانگ دانگ سوگ همچنين از آمادگي كره جنوبي در خصوص ارسال خانه هاي پيش ساخته براي اسكان زلزله زدگان بم خبر داد.

وي همچنين آمادگي كره جنوبي براي همكاري در فعاليت هايي چون گسترش پروژه خط مترو تهران و انتقال فناوري مترو به ايران، بازسازي بافت هاي قديمي شهرها، انجام دادن مطالعه و همكاري مشترك در خصوص مقابله با آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و كنترل ترافيك در كلان شهرها را اعلام كرد.