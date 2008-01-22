پیوستن فهرست العراقیه به طرفهای گفتگو کننده با دولت/ مذاکره جبهه التوافق با دولت به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "طارق الهاشمی" دبیرکل حزب اسلامی عراق اعلام کرد: شواهد خوبی و تحولات مثبتی درمسیر برآورده شدن درخواست های جبهه التوافق از دولت عراق به ویژه درباره آزادی بازداشت شدگان و طرح قانون عفوعمومی که به پارلمان ارائه شده است، وجود دارد.

دراین راستا "عمرعبدالستار" یکی از نمایندگان جبهه التوافق درباره نشست نمایندگان این حزب با دولت عراق که قراربود روزگذشته انجام شود، گفت: این نشست به زمانی دیگر موکول شد.

وی افزود: این نشست به دلایل فنی و نه سیاسی به تعویق افتاد. اما کمیته گفتگوی جبهه التوافق طی دو روزآینده با دولت عراق نشستی را برگزار می کند.

این درحالی است که "اسامه النجیفی" یکی ازنمایندگان فهرست العراقیه درباره بازگشت وزرای وابسته به این حزب که از دولت عراق کناره گیری کردند، گفت: این موضوع درحد طرح است و هنوز به مرحله عملی نرسیده است.

وی افزود: وزرای این حزب تا زمانی که روش و اسلوب دولت تعدیل و اصلاح نشود، به دولت بازنمی گردند و فهرست العراقیه درنظردارد با دولت وارد مذاکره شود و بعد از انجام مذاکرات موضع خود را درباره بازگشت به دولت اعلام می کند.