بندرعباس میزبان شایسته ای برای مسابقات تکواندو جام فجر خواهد بود

جمشید سهرابی دبیرستاد برگزاری بیستمین دوره رقابتهای بین المللی تکواندو جام فجر با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: برای بیستمین سال پیایی است که در رقابتهای بین المللی تحت عنوان جام فجرمیزبان تیم های خارجی هستیم به همین دلیل از تجربه لازم و مردان متخصص برای برگزاری مطلوب این مسابقات برخودارهستیم.

وی ادامه داد: فدراسیون تکواندو ازجایگاه بالایی در سطح آسیا و همچنین کل جهان برخوداراست و تلاش دارد تا میزبانی چند رویداد بزرگ جهانی و آسیایی را کسب نماید که نتیجه تلاش ما در بهتر برگزارکردن جام فجر می تواند کمک موثری باشد برای رسیدن به اهداف عالی فدراسیون به خصوص آنکه مسئولان بلند مرتبه فدراسیون جهانی و اتحادیه آسیا این مسابقات را ازنزدیک تماشا خواهند کرد.

سهرابی درمورد میزبانی بندرعباس گفت: در ادوار گذشته برگزاری چنین مسابقاتی درشهرستانها با مشکلاتی مواجه بوده است ولی بندرعباس یک استثنا خواهد بود چرا که مردم این شهر به تکواندو علاقه فراوانی داشته و مسئولان فعال و پرتلاشی دارد. از همه مهمتر اینکه پیش از این دو دور میزبانی جام فجر را برعهده داشته و تجربه کافی دراین زمینه دارد. البته حضور مرد با تجربه و فنی چون فیصل دانش باعث شده از مشکلات قبلی خبری نباشد و بتوانیم یک دوره مسابقه خوب و سطح بالا را برگزار کنیم.

دبیرستاد برگزاری جام فجردرپایان گفت: ازهم اکنون تمام توان عوامل برگزاری معطوف به این مسابقات خواهد بود که با بهره گیری از رهنمودهای آقایان پولادگر و عباسی و تجربه فنی و اجرایی نفراتی چون نظم ده ، سراج ، خانی و... به امید خدا میزبان شایسته ای برای مسئولان جهانی تکواندو و تیم های خارجی خواهیم بود.